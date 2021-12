Spider-Man : No Way Home bat des records au box-office

Spider-Man: No Way Home fait de très grosses affaires au box-office. Le film de super-héros a rapporté 121,5 millions de dollars en Amérique du Nord (y compris les avant-premières) pour vendredi, ce qui en fait le deuxième plus gros vendredi pour tous les films de l’histoire nord-américaine; seul Avengers: Endgame (157,4 millions de dollars) a fait mieux. Tous ces chiffres proviennent du site d’information hollywoodien Deadline.

Les 121,5 millions de dollars de No Way Home aux États-Unis pour sa journée d’ouverture devancent Star Wars: The Force Awakens, qui a gagné 119,1 millions de dollars lors de son premier vendredi en Amérique du Nord en 2015 avant la pandémie.

Pour tout le week-end, No Way Home devrait maintenant gagner jusqu’à 247,5 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours en Amérique du Nord. Il a un gros travail à faire pour rattraper les plus gros revenus du premier week-end, qui incluent Avengers: Endgame (357,1 millions de dollars), Avengers: Infinity War (257,7 millions de dollars) et Star Wars: The Force Awakens (247,96 millions de dollars).

Rien n’est sûr, bien sûr, et No Way Home pourrait faire plus que prévu. Le film a une note A + CinemaScore – la plus élevée possible – ce qui suggère que les chiffres du box-office continueront d’être forts grâce au bouche à oreille.

Selon un rapport, Sony dépense plus de 200 millions de dollars pour promouvoir No Way Home, il est donc logique que de solides chiffres au box-office suivront.

No Way Home a gagné 181,4 millions de dollars sur les marchés internationaux, poussant son chiffre d’affaires mondial au-dessus de 300 millions de dollars après seulement quelques jours dans les salles.

La productrice de Sony, Amy Pascal, a récemment déclaré qu’une nouvelle trilogie de films Spider-Man avec Tom Holland pourrait être en préparation, mais surtout, aucun accord n’a été conclu. Holland envisage de faire une pause dans sa carrière d’acteur et de se concentrer sur sa famille et d’autres projets.

