Spider-Man: No Way Home Concept Artist Images Tom Holland en costume Venom Symbiote

Une scène post-crédits à la fin de Spider-Man: No Way Home nous a donné une idée de la façon dont le MCU Spider-Man de Tom Holland pourrait entrer en contact avec le symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom. Maintenant, l’artiste conceptuel Thomas du Crest, qui a travaillé sur No Way Home, a publié son idée de ce à quoi Peter Parker pourrait ressembler en portant le costume symbiote.

Cet art n’a rien d’officiel, comme le dit du Crest lui-même.

« En attendant le feu vert pour montrer le travail que j’ai fait pour [Spider-Man: No Way Home], voici un petit aperçu de ce qui pourrait suivre », a écrit l’artiste, accompagnant le tweet de quatre images de Holland dans son interprétation du costume Venom.

Les images présentent Holland dans une pose neutre, deux de chacun des plans rapprochés et moyens. Le costume s’adapte au physique plus mince de Holland (par rapport à Tom Hardy, qui a joué Venom dans les films du même nom de Sony), mais utilise la texture de ces films, le faisant ressembler davantage à un être vivant. Dans les bandes dessinées, c’est Peter qui rencontre le costume en premier, l’ayant obtenu au cours de l’histoire de 1984 Secret Wars. Peter a porté le costume pendant un certain temps avant de découvrir sa vraie nature, ce qui l’a incité à rompre sa connexion symbiotique avec celui-ci.

Contrairement aux films Venom de Sony, cependant, ce costume présente bien en évidence un logo d’araignée blanche sur la poitrine de Holland. Les films Sony Venom capturent l’essence du personnage mais n’ont pas encore pu le connecter à Spider-Man, ce qui signifie qu’il n’y aurait aucune raison pour qu’il porte un logo d’araignée. Dans les bandes dessinées, Venom et l’hôte Eddie Brock en voulaient à Spider-Man, donnant à la paire une raison d’imiter le costume.

Spider-Man a déjà combattu une multitude de méchants, dont Vulture et Mysterio, ainsi que le groupe de méchants vu dans Spider-Man: No Way Home. Cependant, il n’a pas encore affronté Venom; la seule fois où Spidey a affronté Venom à l’écran, c’était dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi en 2007, qui a été décrié par les fans et les critiques pour être trop plein de méchants et ne pas laisser à Venom la possibilité de se développer en tant que personnage.

Au moment de la sortie de ce film, Raimi (qui dirige actuellement Doctor Strange 2 pour Marvel Studios) a déclaré à Collider que le président de l’époque de Marvel Entertainment, Avi Arad, l’avait poussé à inclure Venom dans le film une fois le script terminé et déjà présenté. James Franco en tant que deuxième Green Goblin et Thomas Hayden Church en tant que Flint Marko/Sandman.

Avec le développement de Venom par Sony et cette scène post-crédits de No Way Home, il semble évident que Spidey et le symbiote se rencontreront à un moment donné, donnant aux deux une seconde chance de faire sensation sur grand écran. Pour l’instant, cependant, l’art de du Crest est plein d’espoir.

Un quatrième Tom Holland Spider-Man n’a pas encore été annoncé. Spider-Man: No Way Home devrait sortir en VOD et en streaming ce printemps.