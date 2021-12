Spider-Man: No Way Home décroche la troisième plus grande ouverture nationale de tous les temps aux États-Unis et rapporte plus de 250 millions de dollars au box-office

Le retour du blockbuster a fourni une secousse bien nécessaire aux cinémas tels que AMC Entertainment, Cinemark et Cineworld qui ont eu du mal à attirer les foules pendant la crise du COVID-19

« Spider-Man: No Way Home » a accumulé environ 253 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis et au Canada au cours du week-end, écrasant les records de pandémie et se classant au troisième rang des débuts nationaux de l’histoire d’Hollywood, a déclaré dimanche le distributeur Sony Corp. Dans le monde entier, « No Way Home » a généré 334,2 millions de dollars supplémentaires pour un week-end mondial de 587,2 millions de dollars, selon les estimations du studio.

La propagation de la variante Omicron a suscité de nouvelles inquiétudes. Mais alors que Broadway et les Rockettes de New York annulaient des spectacles et que la Ligue nationale de football reportait les matchs, les théâtres étaient en effervescence. Les fans ont rempli des auditoriums pour « No Way Home », un spectacle de super-héros à gros budget coproduit par Sony et Walt Disney Co qui ne joue que dans les cinémas.

Le film met en vedette Tom Holland dans le rôle du super-héros de Marvel et Zendaya, dans le rôle de sa petite amie MJ, dans le troisième film d’une trilogie Spider-Man. Il ramène également des stars des précédents films « Spider-Man ».

« Les résultats historiques de » Spider-Man: No Way Home « de ce week-end, du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment l’impact culturel inégalé que les films de cinéma exclusifs peuvent avoir », a déclaré Tom Rothman, président-directeur général de Sony Pictures. une déclaration. Le précédent record de pandémie avait été établi par le film de super-héros «Venom: Let There Be Carnage», qui a rapporté 90 millions de dollars au niveau national au cours de ses trois premiers jours en octobre. Cinemark a déclaré que les ventes de billets pour « No Way Home » étaient particulièrement fortes aux États-Unis et en Amérique latine et sur le grand format scr

