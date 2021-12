Spider-Man : No Way Home dépasse le milliard de dollars au box-office

Spider-Man: No Way Home continue de monter en flèche au box-office, devenant le premier film pendant la pandémie à gagner 1 milliard de dollars dans le monde, selon Deadline. Jusqu’au dimanche 26 décembre, No Way Home a rapporté 1,05 milliard de dollars dans le monde. C’est également le deuxième plus gros film de Sony, juste derrière Spider-Man: Far From Home, qui a rapporté 1,13 milliard de dollars.

No Way Home est le plus gros film de 2021 en termes de revenus au box-office, et il a atteint 1 milliard de dollars après seulement 12 jours, et sans sortir en Chine. No Way Home a atteint 1 milliard de dollars dans le monde dans le troisième temps le plus rapide de tous les temps, juste derrière Avengers : Endgame (5 jours) et Avengers : Infinity War (11 jours).

En termes de répartition géographique, No Way Home a réalisé 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587,1 millions de dollars sur les marchés internationaux.

Sony aurait dépensé plus de 200 millions de dollars pour promouvoir No Way Home.

La productrice de Sony, Amy Pascal, a récemment déclaré qu’une nouvelle trilogie de films Spider-Man avec Tom Holland pourrait être en préparation, mais surtout, aucun accord n’a été conclu. Holland envisage de faire une pause dans sa carrière d’acteur et de se concentrer sur sa famille et d’autres projets.

Pour en savoir plus, consultez le résumé de 25 œufs de Pâques Spider-Man: No Way Home de GameSpot et les références du multivers.