Spider-Man : No Way Home dépasse les 1,5 milliard de dollars dans le monde et est désormais le 8e plus grand film de tous les temps

Spider-Man: No Way Home continue de bien performer au box-office, dépassant désormais 1,53 milliard de dollars dans le monde après quatre week-ends au cinéma. No Way Home est le plus grand film de Sony de tous les temps et c’est maintenant le 8e plus grand film de tous les temps dans l’histoire du cinéma.

Rien qu’en Amérique du Nord, No Way Home a gagné 33 millions de dollars supplémentaires au cours du week-end, malgré le nombre croissant de cas de COVID dus à la variante Omicron. Au total, No Way Home a maintenant réalisé 668,7 millions de dollars au niveau national depuis sa sortie en décembre, dépassant les résultats nationaux de Titanic (659,3 millions de dollars). No Way Home se rapproche des numéros nationaux de 678,8 millions de dollars d’Avengers: Endgame. Tous ces chiffres proviennent de Deadline.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Spider-Man: No Way Home Stars Play VOUS PRÉFÉREZ | Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon

« Pour ces cinémas qui roulent dans la pâte sur l’argent du pop-corn, Spider-Man n’est pas une anomalie, mais un rappel du passé de Noël. Au fond, peu importe si vous êtes de l’état bleu ou rouge, tout le monde veut sortir et vivre sa vie et gérer la sécurité dans un environnement Covid-19 », a rapporté Deadline.

La productrice de Sony, Amy Pascal, a récemment déclaré qu’une nouvelle trilogie de films Spider-Man avec Tom Holland pourrait être en préparation, mais surtout, aucun accord n’a été conclu. Holland envisage de faire une pause dans sa carrière d’acteur et de se concentrer sur sa famille et d’autres projets.

Pour en savoir plus, consultez le résumé de 25 œufs de Pâques Spider-Man: No Way Home de GameSpot et les références du multivers.

Top 10 des films de tous les temps au box-office mondial

Via BoxOfficeMojo

Avatar — 2,847 milliards de dollarsAvengers: Endgame — 2,797 milliards de dollarsTitanic — 2,201 milliards de dollarsStar Wars Episode VII Le réveil de la force — 2,069 milliards de dollarsAvengers Infinity War — 2,048 milliards de dollarsJurassic World — 1,670 milliard de dollarsLe Roi Lion — 1,662 milliard de dollarsSpider-Man: No Way Home — 1,536 milliard de dollarsThe Avengers — 1,518 milliard de dollarsFurious 7 — 1,515 milliard de dollars