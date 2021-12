Le Tom Holland-starrer a collecté environ Rs 35 crore uniquement pour une réservation à l’avance! L’analyste du commerce de films Taran Adarsh ​​a attribué 5 étoiles au film et l’a appelé « MARVEL-OUS » dans un tweet.

La franchise Marvel compte de nombreux fans en Inde et les fans attendaient patiemment le film « Spider-Man: No Way Home » depuis un certain temps. Maintenant que le film a trouvé sa place ici, il a recueilli d’immenses éloges et applaudissements du public. Les gens deviennent complètement fous du film et il est en passe de battre des records importants au box-office dans le pays ! L’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​avait tweeté jeudi que le film Marvel Cinematic Universe était devenu le film hollywoodien le plus large jamais sorti en Inde sur 3264 écrans !

Adarsh ​​a également comparé le nombre d’écrans du film aux films Avenger précédents sortis en 2018 et 2019. Le plus grand nombre d’écrans jusqu’à présent a été verrouillé par le film de 2019, « Avengers: Endgame », qui occupait 2845 écrans en Inde.

Le Tom Holland-starrer a collecté environ Rs 35 crore uniquement pour une réservation à l’avance! L’analyste Adarsh ​​a attribué 5 étoiles au film et l’a appelé « MARVEL-OUS » dans un tweet.

D’un autre côté, le film vedette d’Akshay Kumar et Katrina Kaif « Sooryavanshi », sorti le 5 novembre, se dirige maintenant lentement vers la barre des 200 crores de roupies au box-office. Adarsh ​​a également fait l’éloge du film en disant que la performance du film est louable compte tenu de sa présence sur Netflix et aussi du fait qu’il est projeté sur très peu d’écrans/émissions. L’analyste avait précédemment déclaré dans l’un de ses tweets que l’activité de Sooryavanshi continuait de croître au cours des week-ends, le film recueillant un total de Rs 195,04 crore au cours de sa sixième semaine.

#Sooryavanshi continue de surprendre… Malgré sa présence sur #Netflix et aussi le fait qu’il soit diffusé sur très peu d’écrans/émissions, le business continue de se développer au cours des week-ends… [Week 6] Ven 10 lacs, Sam 21 lacs, Dim 41 lacs. Total : 195,04 cr. #India biz. pic.twitter.com/ub8rpY2c9c – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 13 décembre 2021

L’analyste du commerce cinématographique Komal Nahta, qui a également fait l’éloge du film de Bollywood dans sa critique, avait prédit qu’il était possible pour ‘Sooryanvanshi de toucher la barre des 250 crores de roupies. « Dans l’ensemble, Sooryavanshi est un film à succès, sans poser de questions ! Cela ramènera l’industrie, touchée par les 19 mois de verrouillage, sur les rails de manière significative. Il touchera facilement les Rs. La barre des 250 crores et pourrait même dépasser cela car il réussira à ramener le public dans les cinémas après le long « intervalle » », avait déclaré Nahta.

Avec le film touchant maintenant la référence RS 200 crore, il semble que 250 crore ne devrait pas être un rêve trop loin pour l’équipe Sooryanvanshi !

On dirait que ‘Sooryavanshi’ a touché hier Rs. 190 crore net en Inde. Wow! En ces temps, ce chiffre. J’espère qu’il touchera aussi la barre des 200 crores. Félicitations à l’équipe! – Komal Nahta (@KomalNahta) 1er décembre 2021

Bien que « Sooryavanshi » se porte exceptionnellement bien, il est toujours clair que « Spider-Man : No Way Home » repartira probablement avec le gâteau !

