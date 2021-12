Spider-Man: No Way Home Ending et les scènes post-crédits expliquées

Le MCU a eu une bannière 2021 avec plus de sorties sur plus de plates-formes et de supports que jamais et tout arrive à son paroxysme avec Spider-Man: No Way Home, le troisième film de la branche Spider-Man du partenariat Sony/Marvel et , sans doute, le film Marvel le plus attendu de la phase 4 à ce jour. Et pour cause – avec le multivers confirmé et la participation de méchants vintage de Spider-Man comme Green Goblin de Willem Dafoe, le buzz autour du film a été astronomique.

Alors, que se passe-t-il réellement lorsque Peter Parker se retrouve face à face avec les méchants des anciennes franchises ? Nous allons le décomposer. Naturellement, des tonnes de spoilers à partir de maintenant, alors soyez prudent.

Lorsque Peter a accidentellement gâché le sortilège du docteur Strange – une tentative pour faire oublier au monde que Peter Parker était Spider-Man, il a attiré par inadvertance des personnes d’autres réalités qui savaient que Peter Parker était Spider-Man. Cela signifiait que les méchants que nous avons vus dans le matériel promotionnel – Lizard, Electro, Sandman, Doc Ock et Green Goblin ont tous été brusquement attirés dans le MCU pour semer la confusion dans leur confusion. Le docteur Strange avait une solution relativement simple à ce problème, mais Peter (et les méchants) s’est rapidement rendu compte qu’ils avaient tous été retirés de leurs mondes respectifs quelques instants avant leur mort, et les renvoyer sans rien changer les condamnerait fonctionnellement tous à mourir. Cela a incité Peter à élaborer un plan pour « guérir » chaque méchant avant de les renvoyer – ce qui, naturellement, n’était pas facile à faire.

Heureusement, les méchants n’étaient pas les seuls à être arrêtés. D’autres Peter Parkers, à savoir Tobey Macguire et Andrew Garfield, ont également été intégrés au MCU pour aider. Trois Spider-Men valent bien sûr mieux qu’un, mais toute la situation a été tempérée par une tragédie extrême. Peu de temps avant que les deux autres Peter ne soient découverts, la tante de Peter, May, a été tuée lors d’une attaque par Green Goblin, juste après avoir prononcé le discours classique « avec une grande puissance ». Ce n’est que grâce à un cœur à cœur sérieux avec ses autres êtres que notre Pierre est capable de se relever et de revenir sur son chagrin et ses regrets.

Le film culmine ensuite dans un combat massif entre cinq méchants et trois Spider-Men qui, heureusement, permet de guérir les cinq méchants – mais pas avant que l’espace-temps lui-même ne commence à ressentir la tension (en grande partie grâce au chaos créé par Green Goblin dirigé vers le docteur Strange, qui était vocalement dans le camp « il n’est pas nécessaire de les guérir, de les renvoyer chez eux et de l’oublier ».) Le sort, étant officiellement devenu complètement incontrôlable, menace d’apporter un nombre infini de les gens qui savent que Peter Parker est Spider-Man d’un nombre infini de réalités – dont certaines commencent même à apparaître comme des silhouettes dans des fissures dans le ciel (la plus clairement visible est un contour de Kraven le chasseur).

Dans un dernier effort pour empêcher toute réalité de se déchirer (et pour renvoyer tous les visiteurs maintenant guéris chez eux pour de bon), Peter s’accorde sur une pièce Je vous salue Marie avec Strange. Un nouveau sort qui ferait fonctionnellement oublier à tout le monde à travers le multivers que Peter Parker n’a jamais existé. Cela signifierait que tout le monde – y compris MJ et Ned – n’aurait aucun souvenir d’avoir jamais été ami avec Peter, sans parler du fait qu’il est aussi un super-héros. Il n’a jamais été clarifié comment cela affectera les autres Peters dans leurs propres réalités respectives.

Le sort est un succès, tout le monde est rentré chez lui, et Peter doit ramasser les morceaux dans l’anonymat le plus complet. Avant le sort, il a promis d’aller trouver MJ et Ned et de tout leur expliquer après coup, mais quand la poussière retombe enfin, il ne peut pas se résoudre à le faire. Au lieu de cela, il se rend au restaurant où travaille MJ, la voit rattraper Ned, commande une tasse de café en tant qu’étranger et s’en va. Il obtient ensuite un appartement – un qui ressemble étonnamment au dépotoir Tobey Macguire avait l’habitude de vivre dans la trilogie originale, et décide officiellement de continuer en tant que Spider-Man (que personne n’a oublié) dans un nouveau, bas technologie, costume fait maison.

Bien que ce ne soit clairement pas la fin de Peter Parker dans le MCU, cela aura certainement un impact sur son avenir. Dans l’état actuel des choses, il n’a plus accès à aucun de ses Stark Tech, il n’a ni famille ni amis et ses collègues des Avengers ne le connaissent que sous le nom de Spider-Man. Ses futures apparitions dans le MCU n’ont pas encore été confirmées, il est donc difficile de spéculer sur la façon dont cela se manifestera pratiquement dans les histoires à venir.

Étant un film MCU, il y a naturellement des scènes post-génériques dans lesquelles entrer aussi. Le premier traite directement de la scène post-crédits de Venom: Let There Be Carnage, qui semblait attirer Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock dans le MCU – noté par J. Jonah Jameson à la télévision après que la magie se soit dissipée. Apparemment, Brock a trouvé le chemin du Mexique où il a passé du temps dans un bar, se faisant expliquer l’état du monde par un barman. Thanos, les Avengers et bien sûr Spider-Man étaient tous des sujets couverts, et Brock a même eu une inspiration momentanée pour aller traquer Spider-Man à New York, mais avant qu’il ne puisse réellement agir sur ce plan, le sort a été inversé et Brock a (apparemment) été renvoyé dans sa dimension d’origine.

Il y avait, cependant, une petite trace du symbiote Venom laissée sur le bar, ce qui implique que le MCU verra une version de Venom à l’avenir – bien que ce ne soit probablement pas l’interprétation de Hardy sur le personnage.

Il n’est également jamais précisé comment le sort a affecté Brock en premier lieu, car il n’était censé affecter que les personnes qui connaissaient Peter Parker dans leurs mondes respectifs, ce que Brock n’a certainement pas fait.

Quoi qu’il en soit, la petite tache de symbiote laissée derrière sera certainement un problème à un moment donné.

La deuxième scène post-générique était moins une « scène » qu’une bande-annonce pour le prochain Docteur étrange dans le multivers de la folie où de brefs extraits du film ont été partagés avec peu ou pas de contexte. Il est clair que les altérations répétées de l’espace-temps par Strange vont causer d’énormes problèmes, il va demander de l’aide à Wanda et il devra éventuellement combattre une version sombre (peut-être en dimension miroir) de lui-même. Il est probable que ces clips et scènes seront tous diffusés largement à une date ultérieure en tant que teaser officiel du film.