Spider-Man No Way Home est déjà le film Sony le plus rentable de l’histoire | Divertissement

Spider-Man No Way Home continue de battre le box-office dans le monde entier, devenant le film Spider-Man (sans compter The Avengers) et Sony le plus réussi de tous les temps.

Spider-Man No Way Home s’avère être le blockbuster auquel nous nous attendions, même malgré le boom des cas Covid-19 de la variante Omicron dans le monde. Aux États-Unis, il est devenu la deuxième meilleure première de l’histoire, seulement derrière Avengers Endgame, récoltant 600 millions de dollars lors de son premier week-end.

En seulement 12 jours, il a collecté le chiffre magique de 1 000 millions de dollars, le billion américain, chiffre auquel très peu de films peuvent aspirer, et qui n’avait plus été atteint depuis 2019, avant la pandémie (où, oui, huit films ils ont réalisé ce chiffre, dont six de Disney).

Deux semaines après sa première, les derniers chiffres de Spider-Man No Way Home s’additionnent 1,16 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait le film le plus réussi de l’histoire du distributeur Sony Pictures.

Si vous aimez les séries comme Friends, The Sopranos ou Game of Thrones, HBO Max les a et bien d’autres dans son catalogue.

Le précédent film le plus rentable était le prédécesseur de No Way Home, Spider-Man Far From Home en 2019, qui s’élevait à 1,13 milliard, donc No Way Home est également le film solo de Spider-Man le plus réussi de tous les temps, bien devant la précédente Hollande ou les sagas Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Spider-Man No Way Home est temporairement placé comme Le septième film le plus rentable de Marvel, au-dessus de Guerre civile de Captain America, qui a fait 1,15 milliard (et était le film dans lequel Peter Parker de Tom Holland a fait ses débuts).

Devant vous avez Iron Man 3 (1,21), Black Panther (1,34), Avengers Age of Ultron (1,40), The Avengers 2012 (1,51), Avengers Infinity War (2,05) et Avengers Endgame (2, 79).

Au box-office national (aux États-Unis), Spider-Man No Way Home a accumulé 516,5 millions, dépassant le box-office de Star Wars : The Rise of Skywalker, le dernier box-office de 2019 avant la pandémie.

Le plus intéressant est que, suivant ce rythme, pourrait augmenter beaucoup plus, car il a atteint ce chiffre plus rapidement qu’Infinity War, The Last Jedi ou Rogue One. En fait, le rythme auquel il augmente n’est que derrière Star Wars The Force Awakens et Avengers Endgame.

Les solides performances au box-office de Spider-Man No Way Home sont une bonne nouvelle pour l’industrie… balaie d’autres premières qu’ils ne peuvent pas remplir les chambres, avec des casiers beaucoup plus discrets et qui révèlent que nous sommes toujours en pandémie.

Chante ! 2, Matrix Resurrections, The King’s Man ou West Side Story Ils sont loin derrière : Sing 2 en compte 73 millions dans le monde (contre 1 160 pour Spider-Man), et The Matrix en compte 68. Seulement Charme, des premières de Noël, s’est fait remarquer avec 194 millions dans le monde.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.