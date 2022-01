Spider-Man : No Way Home est désormais le plus grand film de Sony de tous les temps et est en passe de générer des profits massifs

Spider-Man: No Way Home est désormais le film le plus rentable de Sony de son histoire et est sur le point de réaliser d’énormes bénéfices.

Le film a rapporté 1,217 milliard de dollars dans le monde au box-office, ce qui dépasse le précédent détenteur du record, Spider-Man: Far From Home (1,131 milliard de dollars). Le film de James Bond de Sony Skyfall (1,108 milliard de dollars) est le troisième film du studio de cinéma à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial.

Lecture en cours: Spider-Man: No Way Home Stars Play VOUS PRÉFÉREZ | Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon

Non seulement No Way Home fait de grands nombres dans les cinémas pendant la pandémie, mais il génère également des bénéfices énormes, semble-t-il. Deadline rapporte que No Way Home devrait réaliser 242 millions de dollars de bénéfice net après dépenses en ce moment dans les premiers chiffres. Mais Deadline a également signalé que si les cinémas restaient ouverts malgré l’augmentation des cas de COVID, le bénéfice final pourrait être d’environ 610 millions de dollars.

Marvel a payé 25 % du budget de production de No Way Home, soit 50 millions de dollars, et la société Disney réalisera 25 % du bénéfice final, qui pourrait dépasser 150 millions de dollars.

À titre de comparaison, Spider-Man: Homecoming a réalisé un bénéfice de 200 millions de dollars, tandis que Far From Home a réalisé un bénéfice de 339 millions de dollars, selon Deadline. Si No Way Home dépasse 600 millions de dollars de bénéfices, ce serait un bénéfice plus important que Avengers: Infinity War (500 millions de dollars) et Star Wars: The Last Jedi (417,5 millions de dollars), a rapporté Deadline.

Allez à la date limite pour voir une comptabilité complète des chiffres du box-office de No Way Home concernant les recettes brutes et les bénéfices, entre autres.