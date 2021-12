« Spider-Man : No Way Home » est là !

Photos Sony

De plus, une conversation avec Tommy Oliver, le réalisateur de ‘Juice WRLD: Into the Abyss’

On parle du film le plus attendu de l’hiver : Spider-Man : No Way Home. Notre sympathique voisin Mallory Rubin se lance dans la conversation avec Sean et Amanda pour une ventilation du film sans spoiler (1h40) puis remplie de spoilers (33h00). Plus tard dans cet épisode, Sean aura une conversation avec Tommy Oliver, le réalisateur de Juice WRLD: Into the Abyss, le dernier film de la série documentaire Music Box de HBO et Ringer Films (1:15:00).

Hôtes ; Sean Fennessey et Amanda Dobbins

Invités : Mallory Rubin et Tommy Oliver

Producteur : Bobby Wagner

