« Spider-Man No Way Home » est le premier film à collecter 21 milliards de pesos depuis 2019 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« Spider-Man No Way Home » est le premier film à avoir rapporté 21 milliards de pesos depuis 2019, dans le monde.

Ce n’est un secret pour personne que « Spider-Man No Way Home » est devenu un phénomène mondial, ce qui s’est reflété dans son box-office mondial.

Une semaine et demie après sa première, Sony a déjà annoncé que « Spider-Man No Way Home » avait déjà atteint mille 50 millions de dollars, soit 21 mille 652 millions 732 mille 500 pesos.

« Spider-Man No Way Home » a atteint ce chiffre 12 jours après sa sortie, un record qui n’avait été atteint que par « Avengers: Endgame » (2019) et « Avengers: Infinity War » (2018) à 5 et 11 jours respectivement

Source : SDP