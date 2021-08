Spider-Man: No Way Home et 5 autres énormes films de 2021 que nous attendons toujours de voir les bandes-annonces

Allée des cauchemars (3 décembre)

Cela fait près de quatre ans que Guillermo del Toro a traversé la scène des Oscars pour accepter plusieurs prix pour La forme de l’eau, dont les trophées du meilleur réalisateur et du meilleur film, et nous attendons patiemment son prochain film depuis. . Enfin, il devrait enfin arriver à la fin de cette année, et devrait sortir en salles la première semaine de décembre… mais nous n’avons vraiment aucune idée de ce que nous obtiendrons de Nightmare Alley, car Searchlight Pictures n’a pas encore commencé à promouvoir la libération qui arrive rapidement. Le nouveau film arbore un casting de soutien exceptionnel qui comprend Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, sur Perlman et Rooney Mara (parmi beaucoup d’autres), et nous ne pourrions pas être plus excités de voir leurs personnages ‘ différents styles dans la fonction del Toro, mais pour l’instant, nous sommes obligés d’être extrêmement patients.