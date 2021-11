Spider-Man: No Way Home Is ‘Dark’, ‘Sad’ et ‘Brutal’, déclare Tom Holland

Spider-Man se fait toujours battre la morve. C’est un peu son truc. Même ainsi, Spider-Man: No Way Home promet d’être plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués malgré le tour de montagnes russes multiversal promis, a déclaré la star Tom Holland dans une nouvelle interview avec Total Film.

« Ce que les gens seront vraiment surpris, c’est que ce n’est pas amusant, ce film », a déclaré Holland. « C’est sombre et triste, et ça va vraiment être émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais qu’ils traversent. Et j’étais vraiment excité de me pencher là-dessus côté de Peter Parker. »

« Peter Parker est toujours quelqu’un qui lève les yeux. Il est toujours très positif », a poursuivi Holland. « Alors que dans ce film, il a l’impression d’avoir rencontré son égal. »

Grâce à tout cela, Holland dit que c’est le meilleur des films MCU Spider-Man jusqu’à présent.

« C’est le meilleur film de Spider-Man que nous ayons jamais fait. Je ne pense vraiment pas que les fans soient du tout prêts pour ce qu’ils ont mis en place. Je sais que je ne suis pas prêt, et je sais que ça va être brutal. »

Spider-Man: No Way Home sera présenté le 17 décembre 2021. Le film promet d’opposer Spidey à une tonne de méchants, y compris les méchants Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Holland a confirmé dans la même interview que Electro de Jamie Foxx, présenté dans The Amazing Spider-Man 2, apparaîtra également dans le film. En plus de Spidey, le film Uncharted de Holland est en route. Pendant ce temps, Disney a récemment retardé toute la liste des films MCU en 2022.