Spider-Man : No Way Home : le frère de Tom Holland coupé du film

Il s’avère que le frère de Tom Holland ne sera pas dans Spider-Man (Photo: @tomholland2013)

La star de Spider-Man, Tom Holland, a brutalement annoncé que le rôle de son frère Harry dans No Way Home n’est, euh, plus.

L’acteur, qui incarne Peter Parker, a précédemment révélé la douce nouvelle qu’Harry le rejoindrait dans un rôle de camée.

Cependant, en discutant avec Graham Norton, Tom a révélé: « Je ne pense pas qu’il le sache réellement. Nous avons vu le film l’autre jour et ils ont coupé la scène !

« Ce n’est pas dans le film. »

Rappelant l’enthousiasme de son frère pour le rôle, Tom a poursuivi: « Il m’a dit: » C’était vraiment difficile, mais j’étais vraiment excité d’être dans un film de Spider-Man. « ‘

N’ayant manifestement pas trop de sympathie, le joueur de 25 ans a plaisanté : » Ça craint d’être ton frère ! «

« Dans un autre univers, il est ! Graham a insisté, Tom ajoutant: « Il est dans les scènes supprimées ».

Au moins, la paire s’est éclatée sur le plateau ensemble (Photo: @tomholland2013)

Le rôle est survenu après que Harry ait réprimandé Tom pour s’être plaint d’une journée difficile de cascades sur le plateau, la star de Spider-Man voulant voir comment son frère s’en sortait dans la même situation.

« Nous avons choisi Harry, il est sur le plateau, je vais voir le coordinateur des cascades du genre » S’il vous plaît, quoi que vous fassiez avec la cascade, faites en sorte qu’il soit à l’envers « , se souvient-il.

«Nous faisons cette scène, Harry est à l’envers, se balançant d’avant en arrière.

« Bénis-le, il fait du très bon travail. Et il a ces lignes et au fil de la journée, il commence à oublier ses lignes et ses yeux ont l’air de sortir de sa tête.

Pauvre Harry !

Tom revient en tant que Spidey dans le nouveau film, aux côtés de Zendaya en tant que MJ.

Cela commence lorsque Peter a révélé son identité. Désespéré, il demande de l’aide au Dr Strange (Benedict Cumberbatch), mais les choses ne font qu’empirer lorsque de vieux ennemis viennent le hanter.

Plus : Graham Norton



Alors qu’une grande partie de l’intrigue est gardée secrète, de nombreux fans sont convaincus que nous verrons le retour d’Andrew Garfield et Tobey Maguire en tant que Spider-Man – bien que Tom, Sony et Andrew aient tous nié la spéculation.

On n’abandonne pas si facilement !

Spider-Man: No Way Home sortira dans les cinémas le 15 décembre. Le Graham Norton Show sera diffusé le vendredi à 22h sur BBC One.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Les fans de Spider-Man se disputent les billets pour No Way Home devant le cinéma mexicain



PLUS : Zendaya impressionne dans une superbe robe en métal avec une référence subtile à Spider-Man alors qu’elle rejoint Tom Holland pour le Ballon d’Or à Paris





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();