Spider-Man: No Way Home Merch a-t-il révélé le nouveau costume de Tom Holland?

Les jouets et les marchandises vont de pair comme le chocolat et le beurre de cacahuète, et Spider-Man: No Way Home aura beaucoup de marchandises que le public pourra acheter plus tard cette année, y compris des ensembles LEGO. L’un de ces ensembles, qui sortira le 1er octobre, s’appelle Spider-Man à l’atelier de Sanctum, et il voit Spidey, MJ, Doctor Strange et Wong se battre contre ce qui ressemble à un insecte monstrueux dans le Sanctum Sanctorum. Mais plus important encore, regardez l’illustration promotionnelle dans le coin supérieur droit.