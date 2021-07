L’image ci-dessus nous vient de Twitter, avec les images du prochain personnage de Spider-Man: No Way Home brisant rapidement Internet. Hot Toys est connu pour créer des figurines incroyablement détaillées à l’échelle 1/6e de la vraie vie, il est donc naturel que de nouvelles marchandises Tom Holland arrivent avec la prochaine sortie de Spider-Man 3. Après tout, No Way Home devrait arriver dans les salles en décembre, et nous n’avons vu aucune séquence ni aucune photo officielle.