Spider-Man: No Way Home montre que nous sommes de retour au cinéma et qu’il s’agit de la troisième première la plus rentable de l’histoire | Divertissement

Le cinéma de super-héros balaie à nouveau le box-office et le brut de Spider-Man: No Way Home lors de son premier week-end dépasse les attentes.

À la fin de la phase précédente de l’univers cinématographique Marvel, de nombreux des questions quant à savoir si un tel succès se reproduirait un jour dans l’entreprise. Quelque chose auquel plus de doutes se sont ajoutés avec la pandémie de coronavirus qui a poussé les téléspectateurs à quitter les salles. Mais Spider-Man: No Way Home donne de nombreuses réponses.

Au cours de son premier week-end, le nouvel opus de Spider-Man a réalisé une collection totale de 587,2 millions de dollars dans le monde et il se classe comme la troisième première la plus rentable après Avengers: Endgame et Avengers: Infinity War. C’est aussi le lancement le plus réussi de 2021 aux États-Unis, mais pas sur toute la planète.

Il est clair que c’est l’un des super-héros les plus aimés et les plus suivis, mais il était difficile d’imaginer de tels chiffres dans les salles à ce stade de l’année. En sa faveur, c’est que, dès le premier instant, il a montré un accueil satisfaisant de vos fans.

La critique de Spider-Man : No Way Home l’a défini comme « un grand hommage au monde des arachnides » et une « expérience gigantesque, qui parvient très bien à entrelacer tous ses éléments et la symbolique de l’univers Spider-man pour donner naissance à une expérience cinématographique qui captive dans les salles de cinéma« .

Bref, l’entreprise a réussi à trouver la bonne formule pour attirer tous les adeptes de super-héros en ces temps, quelque chose qui c’était plus compliqué qu’il n’y paraissait.

Il faut bien comprendre que les derniers titres Marvel n’ont pas plu à tout le monde et il y a aussi ceux qui ne vont pas au cinéma car ils pensent que ça ne vaut pas la peine de dépenser le prix du billet quand ils auront le film dans peu de temps sur leur plateforme de streaming.

Tout ce que nous commentons doit être pris en compte en même temps que l’on pense que Spider-Man: No Way Home vient de sortir, il lui reste donc une série commerciale. On verra combien il réussira à récolter dans les semaines à venir.