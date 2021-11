Spider-Man No Way Home pourrait devenir l’un des films Marvel les plus longs | Divertissement

La durée de Spider-Man No Way Home pourrait atteindre près de 160 minutes, la deuxième plus longue de Marvel après Endgame. Il y a tellement de choses à raconter dans ce film !

Spider-Man No Way Home ouvre le 17 décembre. Il ne reste que très peu pour que les portes du multivers s’ouvrent dans le film le plus attendu par les fans de Marvel depuis Avengers Endgame… à tel point que même son réalisateur dit qu’il s’agit de « Spider-Man Endgame ».

Avec tout ce que ce film veut dire (réunion des super-vilains des précédents films de Spider-Man, dirigé par le meilleur de tous, le Docteur Octopus d’Alfred Molina), de nombreux fans s’inquiètent de savoir si le film sera assez long pour le développer correctement.

Vous serez donc ravi d’apprendre que, selon Ingresso, un site d’affichage brésilien, le film sera encore plus long que prévu : 159 minutes. C’est-à-dire 2 heures et 39 minutes. Auparavant, la rumeur disait déjà que le film de Sony Pictures et Marvel Studios durerait environ deux heures et demie.

Il convient de noter que le site Web brésilien a été mis à jour et n’indique plus la durée du film, Alors peut-être s’agissait-il d’une erreur… ou d’une information préalable qu’ils ne devraient pas révéler si tôt.

Si ça dure finalement 159 minutes, ce serait le deuxième plus long film MCU, derrière Avengers Endgame, qui dure 181 minutes. je serais sur la ligne de Éternels, qui sort cette semaine et dure 156 minutes.

Ce serait aussi le plus long film de Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2 a duré 142 minutes, Spider-Man 3 a duré 140 et Spider-Man Homecoming a duré 133 minutes.

Cette semaine, la bande-annonce de Morbius, nous ne devrions donc pas tarder à avoir la deuxième et dernière bande-annonce de Spider-Man No Way Home. Pendant ce temps, les rumeurs et les spéculations se poursuivent sur les méchants (et les héros) qui figureront dans le film.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.