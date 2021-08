Spider-Man: No Way Home Set La photo montre le héros se réunissant avec un personnage familier du MCU

Jusqu’à ce que nous obtenions une première bande-annonce pour Spider-Man: No Way Home, les fans ne seront laissés qu’à leurs théories et, honnêtement, même après cette première séquence officielle, les fans peuvent encore avoir beaucoup de questions. Une chose qui peut être dite avec certitude, cependant, est que la scène est maintenant prête pour un film de Spider-Man différent de tout ce que nous avons vu auparavant et, espérons-le, ce sera un spectacle passionnant à voir sur grand écran.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre.