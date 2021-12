Spider-Man: No Way Home Spoilers fuit en ligne alors que Sony agit pour les supprimer

Sony Pictures a agi rapidement pour éliminer des segments importants de Spider-Man: No Way Home qui ont été divulgués en ligne – en particulier sur YouTube – mercredi matin, selon The Hollywood Reporter.

Comme le film très attendu devrait sortir le 17 décembre, considérez également cette nouvelle comme une annonce d’intérêt public à être conscient et très prudent lorsque vous naviguez sur Internet si vous souhaitez éviter les spoilers pour le film. Une majorité signalée des fuites avaient des sous-titres étrangers ou un doublage étranger – et avec une large gamme de fidélité visuelle – mais même si vous ne cliquez pas sur les vidéos, une vignette, une description de vidéo ou un commentaire peut révéler des détails.

Le film a eu une première et des projections de presse plus tôt cette semaine, les acteurs et le studio implorant les participants de ne rien faire de tel. La directrice de Marvel, Victoria Alonso, a déclaré au Hollywood Reporter sur le tapis rouge : « N’en parlez pas. Laissez les gens le vivre comme ils le souhaitent. Parce que si vous savez déjà ce qui se passe, cela ne sert à rien. Il y a beaucoup de surprises, alors laissez les gens en profiter. » Dans ce sens, consultez la critique sans spoiler de GameSpot sur Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home est réalisé par Jon Watts, qui a dirigé les deux précédents films MCU Spidey. Tom Holland revient en tant que Peter, avec Benedict Cumberbatch en Stephen Strange, Zendaya en MJ, Jacob Batalon en Ned, Jon Favreau en « Happy » Hogan, Marisa Tomei en May et Benedict Wong en Wong.

La productrice Amy Pascal a récemment confirmé que Holland continuerait à jouer Spider-Man dans d’autres films à venir – s’étendant potentiellement à au moins une autre trilogie. Si les récents commentaires de Holland dans d’autres interviews sont également vrais, ces films arriveront rapidement, car il espère se retirer de Spider-Man d’ici 2026.