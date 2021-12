Spider-Man: No Way Home trailer 3 ne montrera pas Maguire et Garfield

Deux semaines. C’est le temps que nous devons attendre jusqu’à ce que Spider-Man: No Way Home sorte en salles. C’est en fait moins que cela, car le film commencera lors des premières projections de jeudi soir. Même encore, Sony et Marvel ont tout le temps de sortir la troisième bande-annonce du film. Une bande-annonce qui pourrait confirmer une bonne fois pour toutes le spoiler Tobey Maguire-Andrew Garfield. Mais il y a tellement d’intérêt pour le prochain film de Spider-Man que nous n’avons même pas besoin d’une bande-annonce de No Way Home 3. Sony et Marvel ont convaincu les fans d’acheter un grand nombre de billets sans montrer les anciens acteurs de Spider-Man dans le clip.

Même si Sony et Marvel publient une bande-annonce de No Way Home avant le 17 décembre, elle n’inclura probablement pas les Spider-Men de Maguire et Garfield. Cela suppose que les récentes révélations d’un initié de Marvel sont exactes.

La bande-annonce de Spider-Man qui briserait Internet

La première bande-annonce officielle de No Way Home est sortie fin août, puis Sony et Marvel se sont tus en ce qui concerne le marketing de Spider-Man. Ce n’est qu’à la mi-novembre que la bande-annonce 2 est sortie. Et aucun des deux clips ne présente de scènes montrant plus d’un Spider-Man.

Au cours des près de trois mois entre les deux clips, nous avons vu des rumeurs affirmant que Sony et Marvel auraient débattu de l’opportunité de montrer Maguire et Garfield dans une future bande-annonce. Si cela se produisait, la bande-annonce de No Way Home « casserait Internet ». Certains ont affirmé que cette bande-annonce serait diffusée plus près de la première du film.

Il est encore temps de sortir la bande-annonce 3 de No Way Home. Sony et Marvel pourraient l’étiqueter comme la bande-annonce finale. Et il pourrait contenir de nombreuses scènes que nous avons vues dans tous les spots télévisés du film.

Mais si la dernière révélation de Grace Randolph sur No Way Home est exacte, alors vous ne devriez pas vous attendre à des surprises Maguire ou Garfield dans la bande-annonce 3.

Plus tôt cette semaine, Randolph a déclaré que les effets visuels de No Way Home n’étaient pas terminés, ce qui est quelque peu inhabituel pour l’industrie. Elle a taquiné qu’il fuirait plus tard cette semaine. Et il semble qu’il ait pu fuir.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Pourquoi une bande-annonce No Way Home 3 ne nous donnera pas tous les Spider-Men

Tard jeudi, Randolph a déclaré que la projection de presse No Way Home de vendredi durerait environ 40 minutes. Comment est-ce lié au fait que Maguire et Garfield n’apparaissent pas dans la bande-annonce 3 de No Way Home ?

La projection de demain n’est PAS pour les critiques – c’est pour la junket, donc pour les interviews. – Grace Randolph (@GraceRandolph) 3 décembre 2021

Randolph a également déclaré que Sony utiliserait l’excuse VFX pour expliquer l’expérience No Way Home de 40 minutes. Mais ils pourraient montrer aux journalistes un fragment du film pour préserver les surprises. C’est à ce moment-là que Randolph a laissé tomber un énorme détail qui est pertinent pour toutes ces spéculations sur la bande-annonce 3:

j’entends aussi un numéro [of] les acteurs ne seront pas à la première aussi pour maintenir la surprise.

Seuls trois acteurs entrent dans cette catégorie : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Charlie Cox. Les fans meurent d’envie de voir les anciennes variantes de Spider-Man dans No Way Home. Mais ils veulent aussi voir Matt Murdock de Charlie Cox, car cela confirmerait que Daredevil rejoint le MCU.

Randolph n’a nommé aucun nom, mais si elle a raison, Sony et Marvel voudront prétendre que le plus gros spoiler No Way Home n’a pas fui jusqu’à la première du tapis rouge. Imaginez voir Maguire et Garfield sur le tapis rouge. C’est tout ce dont vous avez besoin pour vous convaincre que No Way Home est un film d’action en direct de Spider-verse.

Mettre différemment; si Sony et Marvel ne veulent pas inviter certains acteurs à la première de No Way Home, ils ne les incluront pas non plus dans une bande-annonce 3. C’est la seule façon de continuer à nier que Maguire et Garfield sont dans le film.

Comme toujours, avec les rumeurs de Marvel, nous devrons attendre et voir si cette fuite se concrétise. Quant à la bande-annonce 3 de No Way Home, on ne sait pas si Sony et Marvel sortiront une bande-annonce finale.