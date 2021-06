Spider-Man possible: aucune fuite à la maison ne fait paniquer les fans à propos du multivers

Cela fait des mois que les premières rumeurs laissent entendre que le prochain grand film de Spider-Man, Spider-Man: No Way Home n’allait pas simplement être le prochain film de Spider-Man, mais allait en fait être le live- film d’action Spider-Man. Suivant les traces de Spider-Man: Into the Spider-Verse, il semblait que le nouveau film ramènerait les deux précédents live-action de Peter Parker pour un film massif qui mettrait en vedette Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et bien qu’il y ait maintenant de nombreuses indications qu’un tel film ne se produira pas, cela n’a pas empêché les fans de rechercher des signes indiquant que tout cela se produira réellement.

Le dernier indice que peut-être tout cela va vraiment marcher vient d’un site de fans de Spider-Man qui prétend que la branche argentine de Sony Pictures a tweeté, puis supprimé, une image du logo Spider-Man: No Way Home qui a basculé entre différents styles. Cela a amené les fans à penser que les multiples polices de l’image pourraient être un indice pour plusieurs versions de Spider-Man, car Into the Spider-Verse a utilisé une astuce similaire. Voici la prétendue vidéo en question.