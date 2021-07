Spider-Man, Ratchet et Clank semblent faits pour être platine

Image : Insomniaque / Marvel / Kotaku

Il n’y a pas si longtemps, j’ai fait quelque chose que je fais rarement : j’ai obtenu tous les trophées dans Ratchet & Clank : Rift Apart. Souvent, je suis trop occupé ou je m’ennuie et je ne termine pas tout dans un jeu. C’est doublement vrai pour les grands jeux en monde ouvert. Mais Rift Apart m’a gardé accroché et semblait fait avec l’idée qu’Insomniac Games voulait que je (et oui, vous aussi !) finisse le jeu. Dans un monde de collect-a-thons de 400 heures et de jeux surchargés, c’est un bon changement de rythme et une tendance que j’espère que le studio continuera.

Ce qui peut souvent ressembler à une corvée ou à une corvée dans d’autres jeux, a été une explosion dans Rift Apart. Cela est dû en grande partie à la façon dont le jeu est fascinant et amusant, sans parler de son aspect sacrément agréable. Pourtant, des graphismes sophistiqués et des commandes agréables ne suffisent pas à rendre la chasse aux trophées amusante ou satisfaisante, et Rift Apart semble le comprendre. Tous les types d’objets de collection, sauf un, peuvent être facilement suivis sur votre carte du jeu ou sur l’écran de sélection de la planète principale. De même, les objets de collection dans le monde seront marqués sur votre mini-carte lorsque vous vous en approcherez suffisamment. Rift Apart n’inclut pas non plus d’objets de collection manquants. Ainsi, même si vous êtes à quelques minutes du combat final contre le boss, vous pouvez retourner dans votre vaisseau et explorer toutes les planètes et récupérer tout ce que vous avez manqué.

Les objets de collection ne sont pas la seule partie de la formule qui m’a donné envie de 100% Rift Apart. Insomniac a conçu le jeu pour prendre en charge tous les styles de jeu et tous les niveaux de compétence. Par exemple, lorsque vous collectez des boulons d’or, vous débloquez des extras, notamment des codes de triche qui vous permettent de jouer avec des munitions infinies ou l’invincibilité. Même avec ces astuces, le jeu vous permet de gagner tous les trophées disponibles. Cela a fini par être très utile pour moi car, à 3 heures du matin, il me manquait un trophée lié au combat qui impliquait une arme projetant un bouclier. Même dans mon état de fatigue, j’ai pu le résoudre rapidement dans l’arène de combat rejouable en utilisant les munitions sans fin et les astuces d’invincibilité.

Le résultat final de tous ces choix de conception est que Rift Apart ressemble à un jeu qui vous supplie de devenir platine. Et ça a l’air de fonctionner. Si vous jetez un coup d’œil aux taux d’achèvement du trophée de platine de Rift Apart, vous trouverez de nombreuses personnes qui font tout.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 18% des propriétaires de Rift Apart ont déverrouillé le trophée de platine. Cela peut sembler faible, mais c’est incroyablement élevé par rapport à la plupart des autres jeux. J’ai vérifié quelques autres jeux populaires sur PlayStation et les chiffres étaient beaucoup plus bas. Quatre pour cent des joueurs de Last of Us Part II ont déverrouillé son trophée de platine, seulement 2,3 pour cent des joueurs ont obtenu le platine de Resident Evil Village et seulement 4,3 pour cent des joueurs ont remporté tous les trophées de Days Gone. Et dans le gigantesque titan qu’est Assassin’s Creed Valhalla, à peine 1,3% des joueurs ont remporté tous les trophées. (Je blâme ce faible nombre sur les trophées ennuyeux liés à la pêche. Ceux-ci sont nuls et sont la principale raison pour laquelle je ne le ferai jamais à 100%.)

Capture d'écran : Sony / Kotaku

Un autre joyau d’Insomniac, Spider-Man sur PlayStation 4, a utilisé des choix de conception similaires à ceux de Rift Apart, et c’est également l’un des rares jeux sur PS4 pour lequel j’ai jamais remporté un trophée de platine. Je ne suis pas seul. À ce jour, près de 9% des joueurs ont terminé une exécution complète de Marvel’s Spider-Man. C’est moins que Rift Apart mais quand même beaucoup plus que la plupart des jeux.

Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas pour les titres Insomniac avec des réalisations. Le redémarrage de Ratchet and Clank se situe à un faible 2,4 pour cent, par exemple.

Les derniers jeux d’Insomniac brossent le portrait d’un développeur heureux de créer des jeux que tout le monde et leurs grands-parents peuvent apprécier, jouer et éventuellement maîtriser. Dans un monde où la culture toxique des joueurs continue de repousser les gens et de recycler les arguments sur la difficulté du jeu, il est rafraîchissant de rencontrer un développeur qui crée des jeux pour tout le monde.