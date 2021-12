Spider-Man réapparaîtra dans le MCU après No Way Home, confirme Sony

Spider-Man: No Way Home fait parler de lui en ce moment, car Sony et Marvel viennent d’accueillir la première du film sur le tapis rouge. Vous pouvez déjà consulter notre critique de Spider-Man: No Way Home, qui ne gâchera rien du fantastique nouveau film MCU. Ce que nous pouvons dire sans rien gâcher est quelque chose que Sony et Marvel ont toujours laissé entendre. No Way Home est la fin de la première trilogie Spider-Man dans le MCU. Alors que les deux géants ont déjà teasé la prochaine trilogie, nous avons désormais des nouvelles encore plus excitantes de Spider-Man. Peter Parker de Tom Holland apparaîtra dans une sorte de film MCU non-Spider-Man. Sony a tout confirmé sans mentionner de détails. Serait-ce Avengers 5 ou un crossover massif similaire ?

L’accord Spider-Man 2019 de Sony et Disney

La fin de l’été 2019 nous a donné un aperçu du côté laid du secteur du divertissement. Dans la foulée des énormes succès d’Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home, Sony et Disney ont annoncé leur rupture. Les deux géants ne partageraient plus Spider-Man, car chacun avait des attentes différentes vis-à-vis d’un futur accord. Nous ne savions pas comment Sony prévoyait de continuer à raconter des histoires à succès de Spider-Man sans Marvel. Ou comment Marvel écrirait Peter Parker du MCU.

Heureusement, les deux studios ont résolu leurs différends et ils ont rapidement annoncé leur intention d’inclure Spider-Man 3 dans la phase 4 du MCU. C’était plusieurs mois avant que la nouvelle pandémie de coronavirus ne frappe, ce qui a obligé les studios à retarder les productions et les dates de sortie.

Mais ce qui est important, ce sont les rumeurs qui ont suivi l’accord Sony-Disney. Ils ont déclaré que les deux parties avaient convenu d’avoir Peter Parker de Tom Holland dans deux productions MCU différentes. L’un d’eux s’avérerait être Spider-Man: No Way Home. Mais le second était un film mystérieux et non annoncé.

Nous soupçonnions à l’époque que Marvel voulait Holland dans une sorte de suite d’Avengers. Soit les Avengers 5 que tout le monde attend, soit un film Young Avengers. Sony, Marvel et Disney n’ont jamais vraiment confirmé ces rumeurs.

Source de l’image : Sony

L’avenir de Spider-Man après No Way Home

Avance rapide jusqu’à la première de No Way Home, et Sony a finalement confirmé l’accord. S’adressant à ComicBook, le PDG de Sony Pictures, Tom Rothman, a déclaré au monde que ces vieilles rumeurs de Spider-Man étaient vraies.

REGARDER: Sony dit que #SpiderMan de Tom Holland sera dans au moins un autre film MCU. « Nous en prêtons un, puis ils en prêtent un, et c’est ainsi que Benedict est dans ce film, nous avons donc un autre prêt qui est engagé », a-t-il déclaré. pic.twitter.com/0AgR5JSNrl – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 14 décembre 2021

« Aucun plan spécifique », a déclaré Rothman. « Mais c’est réciproque. On en prête un, puis ils en prêtent un, et c’est comme ça que Benoît [Cumberbatch] est dans ce film, nous avons donc un autre prêt qui est engagé. «

Il a poursuivi: « Mais ce que je peux dire, et c’est en fait le scoop exact à ce sujet, c’est que les deux sociétés ont une excellente relation de travail, et je pense que c’est un espoir mutuel que cela continue, mais il n’y a vraiment Rien de définitif pour le moment car la vérité est que nous devons monter ce chiot et voir ce qui se passe.

Source de l’image : Sony et Marvel

Est-ce Avengers 5 ?

Nous ne nous attendons pas à ce qu’un dirigeant de Sony, Marvel ou Disney confirme des plans pour des films non annoncés lors d’une première aussi grande que Spider-Man: No Way Home. Ce qui compte ici, c’est que nous reverrons le Hollandais Peter Parker dans le MCU. Compte tenu de la popularité de Spider-Man, il est probable que Marvel veuille utiliser le personnage dans une sorte de crossover épique.

Avengers 5 est le candidat le plus évident pour le retour de Holland en tant que Peter Parker. Mais le personnage pourrait très bien apparaître dans un crossover MCU non-Avengers. Après tout, la première apparition de Spider-Man du MCU s’est produite dans Captain America: Civil War.

Ce n’est que spéculation, car nous n’avons aucune idée de ce que Marvel veut faire ensuite avec Spidey.

Ce qui est parfaitement clair, c’est que le multivers donne à Marvel de nombreuses opportunités de proposer de grands films et émissions de télévision croisés. De plus, maintenant que No Way Home a été créé, nous savons comment le film se termine et ce que cela signifie pour le MCU.

Nous ne gâcherons rien pour le moment – ​​vous devrez voir No Way Home par vous-même plus tard cette semaine.