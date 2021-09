Spider-Man rencontrera finalement Venom, déclare Andy Serkis, directeur de Venom 2

Il est difficile d’imaginer Venom sans Spider-Man, mais jusqu’à présent, les deux ne se sont rencontrés dans aucune de leurs incarnations cinématographiques modernes. Mais ce n’est qu’une question de temps, a déclaré le directeur de Venom 2 Andy Serkis en parlant à IGN.

“Tout le monde veut savoir quand Venom rencontrera Spider-Man”, a déclaré Serkis. “Personnellement, ça n’arrivera pas. Je plaisante. Ça va arriver, la question est de savoir quand. Nous ne voulons pas précipiter les choses.”

Il y a des complications ici, bien sûr. Dans les bandes dessinées, Spider-Man est le premier à porter le symbiote extraterrestre qui deviendra finalement connu sous le nom de Venom. Peter Parker a découvert le costume pour la première fois en 1984 lors de l’histoire de Secret Wars et l’a porté pendant un certain temps comme costume principal avant qu’il ne commence à amplifier ses sentiments négatifs et à le changer. Il s’est finalement détaché du costume, à quel point il s’est lié avec Eddie Brock, un photographe et journaliste rival. Avec Brock et le symbiote se sentant méprisés par Peter, il est facile de voir d’où viendrait leur nature antagoniste. Bien que Venom devienne finalement un anti-héros dans l’univers Marvel, les deux étaient ennemis pendant longtemps.

Dans les films, cependant, il n’y a pas d’équivalent à la relation miroir des bandes dessinées. Eddie Brock de Tom Hardy est un homme adulte qui vit à San Francisco (où Venom déménage dans les bandes dessinées après avoir fait une tentative de paix avec Spider-Man); Spider-Man de Tom Holland est un adolescent encore au lycée dont l’arc semble pencher davantage vers les carrières scientifiques ultérieures que Peter entreprendrait plutôt que sa carrière antérieure en tant que journaliste pour le Daily Bugle. Peter n’a aucun lien avec le symbiote, ni avec Brock, et aucun des trois ne s’est jamais rencontré.

De plus, Venom est jusqu’à présent l’anti-héros qu’il deviendra plus tard – pas le méchant pur et simple qu’il a commencé. Maximum Carnage, l’histoire qui inspire le prochain Venom: Let There Be Carnage, est un catalyseur pour le changement de Venom et la première fois que les deux travaillent ensemble.

Avec ces différences à l’esprit, il est impossible de dire comment les deux personnages se rencontreraient dans leurs incarnations actuelles, ou comment les scénaristes y donneraient un sens. Avec Venom: Let There Be Carnage et Spider-Man: No Way Home tous deux à venir cette année, l’univers Sony Pictures des personnages Marvel s’agrandit, et il n’est pas complètement impossible que les deux puissent se rencontrer à travers l’aventure multiversale de Spider-Man.

Venom: Let There Be Carnage sortira en salles dans seulement deux semaines, le 1er octobre, avec une cote PG-13. Spider-Man: No Way Home devrait actuellement sortir en salles le 17 décembre et présentera officiellement le multivers à l’univers cinématographique Marvel après un aperçu de la série Loki Disney +.