Spider-Man Ride de Disneyland : comment fonctionnent les add-ons et valent-ils le coup ?

Si, cependant, vous voulez plus que cela, cela vous coûtera plus cher. Chacun des quatre accessoires coûte 29,99 $ chacun. Cela signifie que si vous voulez être Iron Man plutôt que Spider-Man, vous devrez acheter le Power Band et l’accessoire Iron Man, pour un total de 65 $. Bien que, si vous voulez avoir la liberté de choisir toutes les options disponibles, vous devrez acheter au moins deux des accessoires, soit Spider-Man ou Ghost Spider, et Iron Man ou Rescue, alors maintenant vous regardez une étiquette de prix de 95 $.