Spider-Man: Tom Holland de Far From Home a l’air dur à cuire dans une vidéo d’entraînement de boxe

Tom Holland a ces deux grands films à l’horizon, Spider-Man: No Way Home et Uncharted, mais nous ne savons pas ce que l’acteur a prévu après cela. Tout indique que ses engagements envers l’univers cinématographique Marvel sont terminés, et Holland lui-même a indiqué qu’il prévoyait de faire une pause maintenant que tout est terminé, mais les rumeurs continuent de persister sur un avenir pour Spider-Man sur grand écran, il est donc possible que nous le revoyions dans le costume avant trop longtemps. Doigts croisés.