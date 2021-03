On ne sait pas grand-chose sur le complot de Spider-Man: No Way Home, mais les différents rapports semblent indiquer que ce sera une énorme aventure pour le web-slinger et ses alliés. Et dans le processus, cela mettra probablement Peter Parker à l’épreuve, à la fois physiquement et mentalement.

Nous verrons Tom Holland mettre sa formation à profit lorsque Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre 2021.