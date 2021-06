Spider One de Powerman 5000 crée une anthologie d’horreur scénarisée “Bleeders Di Egest”

De vos haut-parleurs directement dans votre psyché, “Les saignements DIEgest” a lancé le Sanglant dégoûtant réseau de podcasts. L’anthologie d’horreur scénarisée est créée et écrite par POWERMAN 5000 leader Araignée une, cinéaste Krisy Renard et “L’équipage de Boo” hébergeurs de podcasts Trevor et Lauren Shand.

D’une durée de 15 à 30 minutes, chaque épisode raconte une nouvelle histoire originale de fiction noire avec une production audio immersive. Certains contes mettent en vedette des invités tels que Bonnie Aaron (“La nonne”), Adam Busch (“Buffy contre les vampires”) et ICE NEUF TUES chanteur Spencer Charnas.

Des voix sinistres dans l’obscurité aux forces malveillantes qui se cachent à la maison, les deux premiers épisodes sont disponibles sur tous les principaux fournisseurs de podcasts avec l’aimable autorisation de Un casting. De nouveaux épisodes débuteront chaque semaine tous les jeudis.

« Depuis que je suis tout petit, j’ai été fasciné par l’horreur et la science-fiction », explique Araignée une. “Des heures interminables de ma jeunesse ont été passées à regarder ‘Créature Double Caractéristique’ et parcourir les allées de mon magasin de vidéo local à la recherche des pochettes les plus sanglantes. C’est un rêve devenu réalité de pouvoir maintenant s’associer avec Sanglant dégoûtant et partager ma propre marque d’effrayant avec un public.”

“Nous sommes ravis de partager les parties les plus sombres de notre esprit avec un public qui, nous le savons, l’appréciera vraiment”, ajoute Krisy Renard. « Transformer des histoires courtes originales et terrifiantes en un spectacle aussi théâtral et interactif a été un rêve devenu réalité. Les histoires de « Les saignements DIEgest » me font déjà des cauchemars, et j’espère qu’il en sera de même pour vous tous!”

« Il y a quelque chose de si magique dans la création de personnages et de leurs mondes qui n’existent pas, peints avec des mots » Lauren Shand Remarques. “Être capable de faire cela dans l’espace de l’horreur avec Sanglant dégoûtant est tellement incroyablement cool.”

“Le” théâtre de l’esprit “est quelque chose dans lequel je me suis retiré si souvent quand j’étais enfant avec des drames radiophoniques à l’ancienne et des histoires d’horreur qui émanaient du petit haut-parleur que je cachais sous mon oreiller la nuit”, se souvient Trevor Shand. “Pour pouvoir jouer dans ce monde avec le soutien de ce petit groupe d’amis et de nos Sanglant dégoûtant la famille est un cauchemar devenu réalité. Notre objectif est que ces histoires puissent vivre dans les vôtres.”

« Nous sommes ravis de développer le Sanglant dégoûtant réseau de podcasts avec l’ajout de « Les saignements DIEgest », ” Sanglant dégoûtant co-fondateur Tom Owen commentaires. “Ces histoires sont vraiment terrifiantes, et le format intime du podcasting est la plate-forme idéale pour les livrer directement à l’oreille de l’auditeur. J’ai hâte que tout le monde entende ce que Araignée, Krsy, Trevor et Lauren ont créé.”

Nous vous défions d’écouter Les saignements DIEgest sur votre fournisseur de podcast préféré : bleedersdiegest.carrd.co

Araignée une a abandonné l’école du musée des beaux-arts de Boston, Massachusetts, a commencé le groupe POWERMAN 5000, a sorti onze albums (et plus), a connu un succès platine et a fait le tour du monde. Il a réalisé plusieurs vidéoclips en plus d’écrire et de réaliser le long métrage d’horreur “Allégorie” mettant en vedette John Ennis et Scout Compton. Araignée a également servi de personnalité à l’antenne pour le réseau d’horreur FEARnet et a créé et coproduit la série télévisée d’horreur/comédie “Vallée de la Mort” pour MTV.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).