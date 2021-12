Spider One de Powerman 5000 parle de grandir avec son frère Rob Zombie (vidéo)

Araignée une, fondateur et leader du groupe de rock industriel vétéran POWERMAN 5000, était l’invité vedette d’un récent épisode de « Podsauce », une nouvelle émission de découverte de podcasts qui couvre le monde du podcasting pour aider les consommateurs à trouver de nouvelles séries. Le musicien, dont le prénom est Michael David Cummings, a parlé de plonger dans le monde du podcasting en écrivant, racontant et produisant le podcast immersif d’histoires effrayantes « Les saignements DIEgest ». Il a également parlé de grandir avec son frère, acteur-chanteur-compositeur-interprète Rob Zombie, dans une petite ville où la télévision et la musique étaient les portes d’entrée sur le monde.

« [There’s] seulement quelques années de différence d’âge [between us], alors nous avons grandi en aimant les mêmes choses », a-t-il déclaré « Podsauce » hôtes Alesha Renée et Dax Holt. « Mais le plus drôle, c’est que nous avons grandi dans un foyer qui était à peu près aussi normal que possible. [Our] les parents n’étaient pas des artistes. Mon père a travaillé toute sa vie dans une usine de meubles. Ma mère est restée à la maison, a élevé les enfants. Et il n’y avait pas beaucoup de ça autour de nous. Nous avons grandi dans une petite ville où il n’y avait vraiment rien à faire. Donc la télévision et la musique étaient vraiment comme cette passerelle vers le monde, qu’il y avait d’autres choses là-bas que cette petite ville dans laquelle nous vivions. Je veux dire, nous regardions tout et n’importe quoi. Et en grandissant dans les années 70 et 80, il y avait beaucoup de contenu fou… Cela a juste ouvert le monde. »

Il y a sept ans, Araignée une dit au Observateur de Dallas que lui et son frère ne sont pas compétitifs. « Je ne dirais pas ça du tout », a-t-il déclaré. « Je dirais que nous sommes solidaires et collaboratifs. Nous parlons de ce que chacun de nous fait. Il a clairement son propre truc. J’essaie juste de faire mon truc aussi. Il y a beaucoup de place pour tout le monde. Cela n’a jamais été un quelque chose de compétitif. Nous avons fait quelques trucs ensemble au fil des ans. Il a fait du chant sur un de mes disques en 1999. Nous avons joué quelques concerts ensemble, rien de bien important. Avec lui dans son monde et moi dans le mien, c’est presque impossible de se retrouver pour dîner »

« Les saignements DIEgest » lancé en juin dernier sur le Sanglant dégoûtant réseau de podcasts. L’anthologie d’horreur scénarisée est créée et écrite par Araignée une, cinéaste Krisy Renard et « L’équipage de Boo » hébergeurs de podcasts Trevor et Lauren Shand.

Araignée une a abandonné l’école du musée des beaux-arts de Boston, Massachusetts, a commencé le groupe POWERMAN 5000, a sorti onze albums (et plus), a connu un succès platine et a fait le tour du monde. Il a réalisé plusieurs vidéoclips en plus d’écrire et de réaliser le long métrage d’horreur « Allégorie » mettant en vedette John Ennis et Scout Compton. Araignée a également servi de personnalité à l’antenne pour le réseau d’horreur FEARnet et a créé et coproduit la série télévisée d’horreur/comédie « Vallée de la Mort » pour MTV.

POWERMAN 5000le dernier album de , « La pourriture noble », est sorti l’année dernière.



