SpiderDAO et BOTLabs annoncent une collaboration pour le développement de matériel informatique

SpiderDAO et BOTLabs GmbH, les développeurs du protocole KILT, ont annoncé leur intention d’intégrer des identités composées de VC (Verifiable Credentials) et DID (Decentralized Identifiers) utilisant le protocole KILT dans la gamme de routeurs de SpiderDAO, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

KILT émet des informations d’identification vérifiables anonymes

KILT est un protocole de blockchain décentralisé pour l’émission d’informations d’identification vérifiables anonymes et souveraines. Il peut représenter l’identité tout en garantissant l’anonymat, amenant l’ancien processus de confiance aux informations d’identification vérifiables du monde réel, telles que les cartes d’identité, au monde numérique, mais pas au détriment de la confidentialité des données.

Il peut également être utilisé pour créer des identifiants pour des services, des machines, des routeurs et tout autre élément où des identités peuvent être développées.

Un outil puissant pour la confidentialité et la protection des consommateurs

En combinant une manière entièrement décentralisée d’émettre, de maintenir et de vérifier les informations d’identification avec un routeur VPN de classe mondiale, le tout dans une seule unité de matériel, les partenaires créeront un outil puissant pour la confidentialité et la protection des consommateurs. Cette intégration permettra également d’éviter la perte de contrôle des données personnelles et l’usurpation d’identité.

Nathan Vary, PDG de SpiderDAO, a commenté :

SpiderDAO est heureux de travailler avec BOTLabs GmbH alors qu’ils construisent leur feuille de route étendue. Nous sommes impatients de fournir à nos clients une sécurité de pointe et une protection accrue de leur vie privée en ligne en utilisant le protocole KILT au sein de nos routeurs SpiderVPN. Alors que de plus en plus d’utilisateurs exigent une propriété décentralisée et sécurisée des données personnelles, nous prévoyons une collaboration passionnante à long terme.

Ingo Rübe, fondateur de KILT Protocol et PDG de BOTLabs GmbH, a ajouté :

Nous étions intéressés par une collaboration avec SpiderDAO en raison de leur approche unique de la gouvernance par l’identité de la machine. SpiderDAO a le potentiel de démocratiser l’accès à Internet et nous sommes heureux de faire partie de ce voyage. Le protocole KILT est devenu une blockchain entièrement décentralisée en novembre, et nous sommes impatients de tester de nouveaux outils qui font progresser les initiatives de gouvernance dans l’écosystème Polkadot.

Configuration de gouvernance multicouche basée sur Polkadot

La configuration de gouvernance multicouche de SpiderDAO est basée sur des outils logiciels et matériels intégrés à Polkadot (DOT / USD), résultant en une approche «un routeur, un vote». Les utilisateurs peuvent effectuer une vérification d’identité en utilisant une combinaison du numéro de série du routeur et de l’adresse MAC et DID en utilisant le protocole KILT. Le DID rendra difficile la copie ou l’imitation de l’identité d’un utilisateur car il sera implémenté en tant que couche intermédiaire supplémentaire.

