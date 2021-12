Spidergawd est prêt à inaugurer la nouvelle aube du hard rock

Pour beaucoup, le heavy metal nous a attrapé par nos hormones alors que nous atteignions notre adolescence et a tenu le coup pour le reste de notre vie. Le leader et guitariste de Spidergawd, Per Borten, peut battre ça.

« Ça m’a eu quand j’avais six ans! » s’exclame-t-il. « C’était Dio, Iron Maiden, WASP, Manowar, Accept. J’ai grandi dans une petite ferme [in Norway] et ma mère avait un frère beaucoup plus jeune », poursuit-il. « Il avait de l’argent pour acheter de nouveaux albums, que j’ai copiés sur des cassettes. Le premier album que je me suis acheté, à dix ans, était Houses Of The Holy. Et j’ai volé des albums à la mère de mon voisin, de Jimi Hendrix et The Who. J’ai aussi eu ma première guitare à l’époque, c’est donc ce que j’écoutais.

Sans surprise, Borten est devenu un musicien professionnel et a passé des années à jouer dans des groupes de pop, de soul-rock et de prog, et est également devenu un producteur et copropriétaire recherché du studio Soergarden. En 2013, il a formé un nouveau groupe avec deux amis – le bassiste Bent Sæther et le batteur Kenneth Kapstad – du plus grand groupe de rock psychédélique de Norvège, Motorpsycho.

« Ça allait être un side-project stoner rock », dit Borten à propos de Spidergawd, du nom d’un instrumental de Jerry Garcia. « Ensuite, nous avons commencé à devenir populaires, très rapidement. »

Cela a conduit à des problèmes pour le couple ‘Psycho, et Sæther a dû partir ou son horaire de travail signifiait qu' »il ne verrait jamais son enfant ». Kapstad a également dû faire un choix – et Spidergawd a gagné en jouant dans Motorpsycho.

« Bent est le meilleur bassiste du rock », dit Borten. « Vous pouvez entendre le changement entre les trois premiers albums et les trois derniers – c’est à ce moment-là que nous nous sommes davantage tournés vers Iron Maiden et Thin Lizzy. »

Le dernier et sixième album de Spidergawd, Spidergawd VI, retrouve Borten et Kapstad aux côtés du nouveau bassiste/chanteur Hallvard Gaardløs et de l’as de la guitare Brynjar Takle Ohr, qui, malgré son penchant pour les auteurs-compositeurs-interprètes, s’associe majestueusement à Borten pour un jumeau monumental. lambeaux de guitare.

« On n’entend pas tellement les jumeaux diriger ces jours-ci », dit Borten. « J’ai toujours aimé les Stooges, le MC5 et le hard punk rock, mais aussi Wishbone Ash. C’est quelque chose que nous voulions souligner.

Le saxophoniste Rolf Martin Snustad, un « ancien professionnel du sport, maintenant sous stéroïdes à cause d’une maladie, a donc une poitrine comme un dieu grec et peut jouer une ligne mélodique de baryton pendant des heures ».

Avec des festivals de métal comme Tons Of Rock à venir, Borten est enthousiasmé par la participation de Spidergawd à ce qu’il considère comme une nouvelle aube pour le hard rock.

« Nous avons joué quelques concerts en Suède juste avant le verrouillage et le truc NWOBHM se passe vraiment là-bas », dit-il. «Nous avons également fait une émission spéciale récemment, et on pourrait penser que c’était principalement des adultes qui venaient, mais ce sont aussi des enfants. « Je ne sais pas si ce sera un mouvement massif », conclut Borten, « Je suis juste heureux que le heavy metal revienne. »

Spidergawd VI est maintenant disponible.

