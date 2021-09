SpiderHeck est un bagarreur chaotique avec des sabres laser et des armes à feu

in

Le Switch eShop ne manque pas de jeux multijoueurs chaotiques, mais il y a toujours de la place pour un de plus. Surtout quand il présente des araignées agiles qui se battent avec des sabres laser – ou « épées laser » comme le développeur est légalement obligé de les appeler – et des armes à feu.

SpiderHeck est du développeur solo Neverjam (Uvis Zviedris), et il a été repris pour publication par TinyBuild et confirmé pour un assortiment de systèmes – y compris le Switch. Il se dirige vers un playtest Steam aujourd’hui, donc j’espère que ce n’est pas trop loin, bien qu’il faudra naturellement du temps pour travailler sur les commentaires des joueurs, développer des ports, etc.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il s’agit d’un bagarreur chaotique dans lequel les araignées s’y attaquent avec des armes assorties – avec la possibilité de se balancer sur des toiles, cela pourrait être amusant en bonne compagnie. Un peu de présentation de relations publiques est ci-dessous :

Relevez le défi en combattant vague après vague de guêpes vicieuses pendant des heures interminables de plaisir en solo, ou laissez le chaos commencer dans un combat éblouissant contre vos amis qui affrontent les guêpes en PVE ; poignardez, frondez et frayez-vous un chemin vers la victoire dans cette confrontation avec les araignées.

– PVE solo ou multijoueur – Affrontez les guêpes dans le chaos en solo ou en multijoueur local jusqu’à 4 joueurs.

– PVP multijoueur local – Duel à mort contre vos amis pour voir qui deviendra champion de l’arène SpiderHeck.

– Facile à ramasser – Des commandes simples et intuitives qui vous feront vous balancer comme le maître de l’épée araignée que vous êtes destiné à être en un rien de temps.

– Combat hilarant basé sur la physique – Regardez avec plaisir vos amis réaliser l’exploit ultime du parkour, avant de se catapulter face la première dans la lave.

– Des acrobaties incroyables – Les araignées réagissent dynamiquement au carnage, ce qui entraîne une gamme de moments durs à cuire et hilarants maladroits.

Dites-nous ce que vous en pensez : SpiderHeck est-il un jeu auquel vous aimeriez jouer sur Switch ?