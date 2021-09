Spieth, la fureur de la Marine et un lien spécial avec le détroit de Whistling

Jordan Spieth s’entraînant au détroit de Whistling © PGA of America

Jordan Spieth a été l’un des protagonistes ce mardi de Détroit de sifflement, lors des conférences de presse officielles des joueurs avant la contestation du Ryder cup. Le golfeur texan, en plus de revoir des aspects liés au plan de match de l’équipe américaine et aux conditions du parcours, s’est arrêté dans deux curieuses histoires : l’une, liée à l’un des matchs qu’il a joué dans ce même tournoi, dans l’édition de 2016, et une autre, plus personnelle, sur l’une de ses visites au prestigieux club Wisconsin l’accueil de l’événement.

Le vainqueur de trois tournois majeurs, pour commencer, a été surpris d’apprendre que le joueur avec lequel il s’était le plus associé au Ryder était Patrick Roseau, interrogé sur le manque de continuité dans les associations de son équipe : « Oui ? je pensais qu’ils seraient Bubba ou Webb, c’est intéressant. Mais bon, revenons à la question, je ne pense pas que cela affecte nécessairement. Surtout dans une équipe avec tant de joueurs que, bien qu’ils jouent pour la première fois un Ryder, nous les connaissons tous depuis l’école, sauf Dustin et Tony. Il y a de la camaraderie, les garçons se connaissent et vous commencerez sûrement à voir des couples réussis qui s’affrontent pendant plusieurs années en raison de la moyenne d’âge que nous avons et du niveau des joueurs ».

Une présence continue dont bénéficient certains de ses concurrents, comme Sergio Garcia ou Lee Westwood, dans lequel il s’est arrêté Spieth, en se concentrant surtout sur l’espagnol : « Je connais leurs statistiques, ils ont gagné neuf des 12 derniers RyderJe ne sais pas combien individuellement chacun d’eux, mais ils ont eu beaucoup de succès. Pouvoir jouer année après année avec des équipes européennes montre la régularité et le haut niveau de leur jeu. Je me souviens que j’ai joué contre Sergio en 2016 dans un match avec Patrick, dans lequel il a été jumelé avec Rafa. C’était un super match à quatre. Il y avait des alternatives, on avait un avantage qu’on a gâché et au final Patrick a fait un bon putt de cinq mètres pour l’égaler à 18 .

“Je me souviens d’un grand match à quatre de Ryder que j’ai joué avec Patrick Reed contre Sergio García et Rafa Cabrera Bello en 2016…”

« Ce sont de très bons joueurs et ils sont très fiers de leurs origines. C’est quelque chose qui est très visible dans cet événement d’après ce que j’ai vu à la télévision et l’expérience que j’ai eue après avoir joué contre eux. Le fait que les deux Sergio avec lire Ils ont joué au golf du calibre auquel ils ont joué cette année pour faire partie de cette équipe, avec leur expérience, cela en fait des rivaux très dangereux. Vous arrivez au tee 1, vous savez que vous allez affronter deux des meilleurs au monde, et dimanche, le même. Mais c’est une motivation supplémentaire. Ce sera probablement très utile pour eux de les faire jouer si bien à cause de leur expérience, mais je suis excité à l’idée qu’il y ait de la jeunesse et de la passion dans notre vestiaire », explique-t-il. Spieth.

Whistling Straits, où il est devenu numéro 1

JordanDe plus, il a rappelé à haute voix un moment particulier de sa carrière dans ce même domaine, lorsqu’en 2015 il est devenu pour la première fois Numéro 1 du classement mondial du golf. Même s’il n’a pas gagné, comme il l’aurait souhaité… « Je me souviens bien du 18e green car c’est un endroit spécial pour moi. Un coup du bunker que j’ai fait sur mon neuvième trou un vendredi me vient à l’esprit avec un pied dehors. Et puis, au 72e trou du tournoi, je n’ai pas réussi ce que j’avais prévu de faire ce jour-là parce que c’était difficile de commencer par derrière et à cause de la façon dont Jason a joué, mais je suis devenu Numéro 1 du monde, réalisant un rêve de toute ma vie, c’est un endroit dont je me souviendrai toujours ».

“Le 18e green de Whistling Straits était l’endroit où je suis devenu numéro 1 dans le monde, réalisant un rêve de toute ma vie”

Spieth Ça fait référence à Championnat de la PGA de 2015 où il a terminé en deuxième position, derrière l’Australien Jour de Jason, puisqu’il lui a permis de grimper au sommet de la OWGR: « Je n’étais pas tout à fait au courant à l’époque. J’étais assez convaincu que cela pouvait arriver, mais je ne me souviens pas s’ils me l’ont dit quand j’étais ici dans la zone d’entretien. Quoi qu’il en soit, c’est un domaine que j’adore de par sa configuration, il est très beau. Il a ce lac qui vous oblige à contrôler beaucoup la balle dans le vent et à faire des stratégies différentes depuis le départ. C’est un parcours difficile, mais juste, même dans des conditions froides et venteuses. Vous pouvez avoir des ennuis, mais si vous frappez les bons coups, vous pouvez aussi faire des birdies. »

Un an de retard qui l’a favorisé

Pour terminer, Spieth Il a évoqué le fait que grâce au report du tournoi l’année dernière en raison de la pandémie, il a eu l’occasion d’y jouer : « Je suis ravi d’être de retour. Si ça avait été joué l’année dernière, je ne sais pas si j’aurais pu être dans l’équipe, donc j’ai eu de la chance. Mais depuis environ un mois, j’étais tout à fait conscient que cela pouvait être le cas, je me sentais bien après la Championnat ouvert, avec des possibilités, et le Ryder c’est devenu l’un des grands objectifs de la saison ».