Spieth reste seul en tant que leader et Sergio García tombe à la troisième place

29/05/2021 à 6h23 CEST

. / Fort Worth

L’Américain Jordan Spieth a maintenu son inspiration dans son pays natal et a livré un tableau de bord signé de 66 coups sûrs (-4) à la fin du deuxième tour de la Tournoi Charles Schwab Challenge, du PGA Tour, dont il est resté en tête, désormais seul, avec un cumul de 129 impacts (-11), soit un de plus que son compatriote Jason Kokrak (130, -10), tandis que l’Espagnol Sergio Garcia, qui a débuté la journée en leader avec Spieth, et le Colombien Sebastián Muñoz, partagent avec l’Américain Pattori Kizzire la troisième place à deux à trois coups (132).

Spieth, 27 ans, originaire de Dallas, a été parfait en terminant le parcours avec quatre birdies et les autres étaient tous égaux. Kokrak a eu une journée pleine de contrastes quand il a commencé avec un aigle, il a fait quatre autres birdies, mais a fait deux bogeys pour livrer une carte signée de 65 coups (-5), le même que Muñoz, qui a fait huit birdies, mais commis un double bogey, au par 4 du trou 15 et un autre bogey au par 4 du trou 7.

Garcia n’a pas été inspiré par le premier tour, mais le golfeur espagnol vétéran de 41 ans a livré un tableau de bord signé de 69 coups (-1) qui l’a maintenu parmi les favoris pour le titre.

Le golfeur américain Daniel Berger, qui défend le titre de champion, a terminé avec 68 coups (-2) et un cumul de 136 impacts (-4) qui l’ont placé à la seizième place et toutes les options s’ouvrent pour le revalider.

La journée a également été complète pour tous les golfeurs latino-américains et l’espagnol Rafael Cabrera qui ont participé au tournoi et qui ont réussi à surmonter le cut (+1) pour atteindre la compétition du week-end, à laquelle le vétéran américain Phil Mickelson ne sera pas présent. , vainqueur dimanche dernier du plus gros tournoi, le PGA Championship, où il est entré dans l’histoire en étant le joueur le plus âgé, 50 ans, à y parvenir.

Mais oui, l’Argentin Emiliano Grillo et le Chilien Joaquín Niemann, qui ont délivré deux cartons signés de 68 (-2) et 69 (-1) coups, respectivement, pour accumuler 138 (-2) et partager avec 10 autres joueurs la trentième position du classement provisoire. Les Mexicains Carlos Ortiz et Cabrera, qui ont grimpé de 45 places, ont accumulé 139 (-1) et se sont classés 42 avec cinq autres joueurs. Le Colombien Camilo Villegas (140, même), le Mexicain Abraham Ancer et le Vénézuélien Jhonattan Vegas ont également franchi le cut en cumulant 141 (+1) et faisant partie des 63 joueurs qui se disputeront le titre tout au long du week-end au Colonial Country Club, Fort Worth (Texas).