Spike ajoute des appels vidéo et audio à ses applications de messagerie macOS et iOS

Ces dernières années, les applications de messagerie ont fait l’objet de beaucoup d’attention. Même avec la montée en puissance des services de chat comme Slack et Teams, des applications comme Spike, Hey et Big Mail ont montré qu’il restait beaucoup de vie dans les e-mails. Spike est une application qui se concentre sur la transformation des e-mails en discussions en supprimant les intros, les salutations et les signatures afin qu’elles ressemblent à des iMessages ou à WhatsApp. Aujourd’hui, Spike ajoute des appels vidéo et audio à son application afin que les utilisateurs puissent avoir des réunions sans utiliser Zoom ou Hangouts.

Spike a officiellement surnommé cette fonctionnalité « réunions vidéo » et elle fonctionne pour les réunions en tête-à-tête, les réunions de groupe ou même les appels audio. Les appels peuvent avoir lieu de manière ad hoc dans l’application Spike, ou ils peuvent être inclus dans les invitations de calendrier à partir de la fonction de calendrier de Spike avec Gmail, iCloud, etc.

La nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo et audio de Spike fonctionne dans l’application de bureau et mobile Spike si vous l’utilisez, et les réunions peuvent être rejointes à partir de n’importe quel navigateur Web sans installer de plug-in ni créer de compte Spike, de la même manière que FaceTime fonctionnera avec iOS 15 .

« La mission de Spike est de créer la plate-forme collaborative la plus moderne et la plus intuitive tout en rationalisant les flux de travail », déclare Dvir Ben-Aroya, PDG et cofondateur de Spike. « Le changement de contexte est quelque chose avec lequel nous avons longtemps été frustrés parce que nous voyons comment cela casse la concentration tout au long de la journée. C’est pourquoi nous innovons constamment dans la solution de communication de Spike pour permettre à nos utilisateurs d’être plus efficaces, plus concentrés, plutôt que d’être submergés par les outils qu’ils utilisent. Nous parlons beaucoup d’avoir un seul espace de travail numérique chez Spike et d’ajouter de la vidéo.

« Les réunions et les appels renforcent encore cette idée. Il n’y a pas de nouvelles applications à apprendre, pas de nouveaux comptes à créer et plus besoin d’essayer de déterminer quelle application de visioconférence utiliser.