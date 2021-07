Spike Lee a eu un whoops à la Steve Harvey en annonçant les gagnants à Cannes, s’est excusé plus tard

En tant que président du jury de Cannes cette année, Spike Lee avait beaucoup de responsabilités : regarder et évaluer les films éligibles et décider lesquels recevront des prix, et également annoncer ces prix à la fin du festival. Au début de la cérémonie, le réalisateur de Do The Right Thing a été invité à annoncer le premier prix, qui devait être celui du meilleur acteur, décerné à Caleb Landry Jones pour sa performance dans Nitram. Lee a mal compris la direction et a pensé qu’on lui avait demandé de révéler la première place, ou Palme d’Or, vainqueur. Cette année, cet honneur revient au film de Julia Ducournau, Titane, qui est un peu un exploit historique, car elle n’est que la deuxième femme de l’histoire à remporter ce prix.