Spike Lee a interviewé 9/11 Truthers pour sa série documentaire HBO : “J’ai des questions” .

Dimanche, la première partie de Spike Lee’s New York Epicenters: 9/11-2021½ a été diffusée sur HBO. Il s’agit d’un documentaire de huit heures sur le vingtième anniversaire à venir des attaques terroristes du 11 septembre, combiné à des histoires sur la façon dont les New-Yorkais ont aimé, perdu et survécu pendant la pandémie. Spike a rejoint ces deux fils, du terrorisme et de la pandémie, et la série documentaire présente des histoires de premiers intervenants, de membres de la famille qui ont perdu des personnes dans les tours et la pandémie, de travailleurs de la santé, de militants et plus encore. Pour promouvoir la série, Spike a discuté avec le NY Times – vous pouvez lire l’article complet ici. Il s’avère que Spike est toujours – 20 ans plus tard – une sorte de Vérité sur le 11/9. Vraiment. Quelques faits saillants de la pièce.

Le lien entre le 11 septembre et la pandémie : « Eh bien, je pense que nous honorons les personnes qui ont perdu la vie, les personnes qui ont perdu la vie à cause de maladies liées au 11 septembre. Et aussi les plus de 600 000 Américains qui ne sont plus là à cause de Covid. Plus d’Américains sont morts de Covid-19 que d’Américains sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, le Vietnam, l’Irak et, ironiquement, l’Afghanistan. Combiné.

Le NYPD ne voulait pas faire partie de la série : « Nous voulions juste être aussi complets que possible, un kaléidoscope de témoins. C’est comme ça que je les appelle : ce sont des témoins. Les seules personnes qui ont dit non étaient NYPD. Ils n’ont pas l’air bien là-dedans. Et ces images [of police officers assaulting Black Lives Matter protesters in 2020] ne ment pas. Ils faisaient craquer la tête.

Il a appris quelque chose de nouveau sur le 11 septembre au cours de cette série : « Je ne connaissais pas l’exode maritime [after the World Trade Center attacks]. Plus d’un demi-million de New-Yorkais ont quitté l’île [by boat] — plus que Dunkerque.

Il a inclus 9/11 Truthers dans la série : Il interviewe des membres du groupe de conspiration Architects and Engineers for 9/11 Truth. Pourquoi : « Parce que je n’ai toujours pas… Je veux dire, j’ai des questions. Et j’espère que peut-être l’héritage de ce documentaire est que le Congrès tient une audience, une audience du Congrès sur le 11 septembre….La quantité de chaleur qu’il faut pour faire fondre l’acier, cette température n’est pas atteinte. Et puis la juxtaposition de la façon dont le bâtiment 7 est tombé au sol – quand vous le mettez à côté d’autres effondrements de bâtiments qui étaient des démolitions, c’est comme si vous regardiez la même chose. Mais les gens vont se faire leur propre opinion. Mon approche est de mettre l’information dans le film et de laisser les gens décider par eux-mêmes. Je respecte l’intelligence du public.

Pourquoi il ne dit pas « faites-vous votre propre opinion » sur les élections ou les vaccins : « Les gens vont penser ce qu’ils pensent, peu importe. Je ne danse pas autour de ta question. Les gens vont penser ce qu’ils pensent. Les gens m’ont traité de raciste pour « Faire la bonne chose ». Les gens disaient dans « Mo’ Better Blues » que j’étais antisémite. “Elle doit l’avoir”, c’était misogyne. Les gens vont juste penser ce qu’ils pensent. Et tu sais quoi? Je suis toujours là, en train de faire quatre décennies de cinéma.