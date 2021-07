Spike Lee, Jessica Chastain, Maggie Gyllenhall chez Chopard – WWD

CANNES, France – Après un an de congé, une grande partie du buzz au Festival de Cannes de cette année a moins porté sur les films à la mode sur les réseaux sociaux que sur le simple fait d’apprendre à socialiser à nouveau. À l’hôtel Majestic, où Chopard a tenu son gala annuel de remise des prix vendredi soir, Maggie Gyllenhall a exprimé ses sentiments quelque peu mitigés quant à son retour sur le tapis rouge.

« Pour être honnête, je l’ai trouvé très vulnérable. Pour être moi-même, dans mes propres vêtements, sans coiffure ni maquillage, il y avait un élément de plaisir », a-t-elle déclaré à WWD à propos de prendre des congés en 2020. « Je suis dans un état d’esprit différent de celui d’avant. la pandémie et je me sens un peu différemment qu’avant à ce sujet. C’est vraiment l’élément privé par rapport au public. Je n’ai pas été en public depuis longtemps.

Pourtant, le look de Gyllenhall a été un succès auprès de la marraine du Trophée Chopard Jessica Chastain, qui s’est arrêtée dans son élan pour louer sa robe plongeante Versace.

“Fumée juste là”, s’est exclamé Chastain alors que les deux chemins se croisaient. « Regardez à quel point elle est magnifique. »

Chastain a salué le retour des salles de cinéma, affirmant que c’était “comme respirer à nouveau”. Elle était si enthousiaste à l’idée de retourner sur grand écran qu’elle avait vu cinq films rien que vendredi. «Pour être honnête, je pense que la première nuit, je me sentais un peu anxieux d’être dans un théâtre parce que cela faisait si longtemps, et je pense que nous nous habituons tous encore à cette idée que nous pouvons être à nouveau proches. Mais je suis très reconnaissante pour cela, c’est sûr », a-t-elle déclaré.

Jouer dans le prochain “The Eyes of Tammy Faye”, en tant que télévangéliste la plus connue pour ses looks scandaleux, lui a donné une nouvelle perspective. “Soyez libre, portez ce qui vous rend heureux, faites n’importe quoi et soyez intrépide à votre manière – c’est la leçon”, a-t-elle déclaré.

Dans la salle de bal, des invités dont Adrien Brody et Paz Vega ont partagé une table avec le président du jury Spike Lee et les membres du jury Jessica Hausner, Mélanie Laurent et Tahar Rahim. Ils ont siroté du champagne et ont dîné sur trois plats de homard, de sole locale et de risotto aux champignons portobello, tandis que les tables étaient parsemées de pivoines blanches et de roses.

Le directeur artistique du festival, Thierry Frémaux, a présenté Brody sous les applaudissements étouffés de la salle, mais a plaisanté en disant que le public devait être un peu plus chahuteur pour Lee. « S’il vous plaît gros bruit au maximum, car sinon il peut être difficile pour nous, c’est le président du jury ! a déclaré Frémaux, aux cris et aux acclamations alors que Lee se levait dans son costume et son béret Louis Vuitton personnalisés.

Chastain a remis le prix Chopard, qui récompense les talents émergents, à Kingsley Ben-Adir et Jessie Buckley.

“C’est un peu effronté de recevoir un prix pour avoir fait quelque chose que vous aimez”, a déclaré Ben-Adir. Il a dédié sa victoire à Regina King, réalisatrice de “One Night in Miami”, ainsi qu’à Rahim et à son tour de vedette dans le grand prix de Cannes “Un prophète” en 2009. “Votre performance a été une grande partie de la raison pour laquelle je suis debout ici. Ce film m’épate toujours », a-t-il déclaré à un Rahim timide depuis la scène.

Buckley, qui est actuellement en quarantaine au Canada, n’a pas pu se rendre à Cannes et a envoyé une rapide acceptation vidéo et a promis de “prendre une petite pinte” avec le co-gagnant Ben-Adir lorsque les deux seront tous les deux de retour à Londres.

Elle joue ensuite dans “The Lost Daughter”, le premier film de Gyllenhaal, qui est monté sur scène pour prodiguer quelques éloges impromptus à l’actrice. “C’est difficile d’obtenir mon amour total et Jessie est une bête”, a-t-elle déclaré. “J’ai le sentiment que le monde est sur le point d’être époustouflé par Jessie Buckley.”

La coprésidente et directrice de la création de Chopard, Caroline Scheufele, a célébré le retour du prix pour son 20e anniversaire post-pandémie. “Le cinéma ne s’est jamais arrêté, mais la vie a recommencé”, a-t-elle déclaré.

Alors que Ben-Adir traversait la foule des cocktails pour partager un câlin avec Rahim, Lee a déclaré qu’il prenait une nuit de congé pour les discussions. « Un travail à la fois », a-t-il plaisanté. Alors que la chanteuse française Clara Luciani montait sur scène, elle a mentionné que c’était son anniversaire et la salle a éclaté en chanson, avant de terminer la nuit en dansant bien après minuit. Cannes, semble-t-il, est de retour dans une ambiance festive.