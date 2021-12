Spike Lee signe un partenariat pluriannuel avec Netflix

Spike Lee parle (Photo de Johnny Nunez/WireImage)

*Spike Lee a signé un accord avec Netflix qui verra le réalisateur acclamé produire et diriger un certain nombre de projets narratifs, tandis que le géant du streaming apportera un soutien financier à sa « mission continue de développer de nouveaux talents et d’augmenter la représentation dans l’industrie du divertissement ».

Lee a déjà collaboré avec Netflix sur un certain nombre de projets, dont le film « Da 5 Bloods » et la série télévisée « She’s Gotta Have It ».

« Il n’y a pas de meilleur moyen pour moi et ma société Forty Acres and a Mule Filmworks de commencer la nouvelle année que de renouveler notre partenariat avec Ted, Scott et Tendo, les dirigeants intrépides de Netflix », a déclaré Lee dans un communiqué. «En plus de mes articulations, nous nous concentrerons ensemble sur les nouveaux conteurs diversifiés, LA JEUNESSE DOIT ÊTRE SERVIE. Et c’est la vérité, Ruth. YA-DIG? SHO-NUFF.

LIRE LA SUITE: Doc. 9-11 de Spike Lee. Déclenche la controverse sur le complot – maintenant il l’a réédité

Responsable cinéma mondial Scott Stub a ajouté: «Tout au long de l’incroyable carrière de Spike, son écriture et sa réalisation sont restées saisissantes et perspicaces sur notre époque, tout en étant incroyablement divertissantes. Nous sommes privilégiés de conclure ce nouveau partenariat avec Spike et sommes impatients de présenter au monde le prochain chapitre des films de Brooklyn. »

Plus récemment, nous avons précédemment rapporté qu’en l’espace de trois jours, du 23 au 26 août, Lee est passé de la défense farouche de sa décision d’inclure les soi-disant « théoriciens du complot du 11 septembre » dans ses docuseries HBO de huit heures, Épicentres de NYC 11 septembre → 2021½, à supprimer les 30 minutes entières qu’il avait consacrées à la question de savoir comment les tours jumelles et le bâtiment 7 sont tombés. La demi-heure faisait partie du dernier épisode de deux heures qui devait être diffusé la nuit du 20e anniversaire du 11 septembre.

Au lieu de brosser un tableau complet et précis de la section maintenant excisée, les médias se sont emparés de l’inclusion du «groupe de conspiration» Architects & Engineers for 9/11 Truth et de notre fondateur Richard Gage – qui, selon les mots du rédacteur en chef de Slate Jeremy Stahl , « est responsable de colporter certains des mensonges les plus pernicieux et les plus anciens sur les attentats du 11 septembre ».