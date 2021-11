Spiky Guardiola s’en prend au discours de sortie de Sterling ; confirme l’absence de Man City

Pep Guardiola a baissé les bras lorsqu’on lui a posé des questions sur l’incertitude persistante concernant Raheem Sterling et a confirmé qu’une grande star de Manchester City avait été testée positive pour Covid-19.

L’endroit précis où Sterling jouera son football en janvier dernier est encore inconnu. L’avant auparavant a déclaré au Guardian qu’il serait prêt à déménager si cela entraînait un temps de jeu plus garanti ailleurs.

Barcelone a été liée à un accord de prêt en vue d’un déménagement permanent plus loin. Du point de vue anglais, Arsenal et Liverpool ont établi des liens provisoires.

Cependant, Guardiola a refusé d’être entraîné dans la spéculation lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de Sterling vendredi. Au lieu de cela, il a baissé les bras et a exigé qu’on ne lui pose pas de questions sur l’avenir du joueur de 26 ans jusqu’à l’ouverture officielle de la fenêtre de transfert.

« Ne me demandez plus à partir de maintenant jusqu’à ce que la fenêtre de transfert soit ouverte car je ne vais pas y répondre », a rétorqué Guardiola (via le Manchester Evening News).

« Mine et Raheem se concentrent sur les jeux, je ne vais répondre à aucune question sur ce qui va se passer à l’avenir parce que je ne sais pas ce qui va se passer. »

Les deux dernières campagnes de Premier League ont vu les vainqueurs émerger avec des marges énormes de 18 et 12 points. Cette saison semble être une course beaucoup plus serrée, et Guardiola a admis qu’il devenait de plus en plus difficile de gagner en Angleterre.

« Chaque saison s’annonce plus difficile, mais nous sommes toujours au premier quart, beaucoup de matchs devant nous », a déclaré Pep.

« En général, nous avons réalisé de bonnes performances, perdu des points à domicile parce que nous n’étions pas à notre niveau. Maintenant, jusqu’en janvier, il n’y a pas de pause internationale, nous sommes ensemble. J’espère que nous pourrons obtenir des résultats, en Ligue des champions, et nous battre pour le titre.

Man City face à une triple absence contre Everton

City prendre Everton à 14 heures le dimanche. Guardiola pourrait être privé de jusqu’à trois de ses attaquants réguliers pour le concours après avoir fourni une mise à jour sur sa ligne de front blasée. Kevin de Bruyne est une absence confirmée après que le Belge ait été testé positif au Covid-19 lors de la trêve internationale.

L’Espagnol a déclaré: « Nous avons Jack [Grealish] s’améliore après son passage en équipe nationale.

« Phil Foden est revenu avec un coup et un problème à la jambe, mais il va mieux. Et malheureusement Kevin a eu un test Covid positif en Belgique et a besoin de dix jours. Jack, je ne pense pas [will be available]. Phil, nous verrons.

Guardiola a ensuite relativisé les problèmes de football en souhaitant à De Bruyne un prompt rétablissement.

« Nous avons découvert il y a deux jours, il est ici », a ajouté Pep. « Oubliez la forme physique et l’élan, il est positif maintenant qu’il doit récupérer.

« Il faut faire attention, des gens meurent de Covid. Il est vacciné donc j’espère qu’il ira bien. Il n’y a pas de souci du rythme, c’est de l’être humain.

