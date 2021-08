Spin 311 est à 50% de réduction sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Chrome OS est rapidement devenu l’un des systèmes d’exploitation informatiques les plus utilisés au monde. Et il ne fait aucun doute que cela est dû en grande partie au fait que le marché est inondé d’ordinateurs portables Chromebook ultra-bon marché. Cela dit, les PC alimentés par Chrome peuvent également être étonnamment puissants si vous choisissez une machine de milieu de gamme ou haut de gamme. Pour une fraction du coût des ordinateurs portables Windows ou MacBook comparables, la plate-forme Chrome offre une vitesse et une simplicité inégalées. C’est particulièrement vrai si vous profitez de l’une des meilleures offres Acer Chromebook d’Amazon.

Le problème est que les gens choisissent souvent les Chromebooks en raison au moins en partie de leurs bas prix. Cela signifie que les modèles de milieu de gamme et haut de gamme peuvent être négligés. Aujourd’hui, cependant, nous allons vous montrer une offre incroyable. Si vous attendiez l’offre Chromebook parfaite pour vous lancer, nous avons de bonnes nouvelles. Amazon propose actuellement les 500 $ Ordinateur portable convertible à écran tactile Acer Chromebook Spin 311 à un énorme rabais qui réduit de 50 % le prix de vente au détail. L’affaire donne aux acheteurs une opportunité incroyable de marquer ce modèle haut de gamme bien-aimé à un prix moyen.

Ordinateur portable convertible Acer Chromebook Spin 311, 11,6 Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 234,98 $ Vous économisez : 264,02 $ (53%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure offre Acer Chromebook d’Amazon

Le système d’exploitation de bureau Chrome OS de Google a suivi le même chemin qu’Android à bien des égards.

Android, comme vous le savez bien, est actuellement la plate-forme mobile la plus populaire de la planète. Les appareils Android couvrent désormais une large gamme d’appareils d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme. Mais la plate-forme mobile a d’abord réussi à conquérir le marché mondial grâce à des appareils d’entrée et de milieu de gamme abordables. Cela a donné aux gens une excellente alternative à faible coût aux iPhones coûteux d’Apple, et le reste appartient à l’histoire. Vous pouvez trouver des tonnes d’appareils Android haut de gamme rapides et puissants, dont certains se vendent par millions.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, le marché des Chromebooks a suivi une progression similaire. Les partenaires fournisseurs de Google Chrome OS ont initialement inondé le marché d’ordinateurs portables Chromebook bon marché. Ils sont rapidement devenus les ordinateurs portables de choix sur le marché de l’éducation. Maintenant, il existe des tonnes de superbes modèles de Chromebook dans tous les prix. Et aujourd’hui, l’un de nos modèles préférés est en vente avec une énorme remise sur Amazon.

Vous remarquerez immédiatement trois choses lorsque vous visitez la page produit du populaire Ordinateur portable convertible à écran tactile Acer Chromebook Spin 311 sur le site d’Amazon. Tout d’abord, vous remarquerez qu’il compte plus de 6 000 avis 4 étoiles et 5 étoiles. De plus, vous remarquerez qu’il a un prix de détail assez élevé d’environ 500 $.

De plus, vous verrez qu’il bénéficie actuellement d’une remise massive de 50 % qui réduit le prix jusqu’à environ 235 $ !

Le très populaire Chromebook Spin 311 d’Acer a tout pour plaire. Cela comprend un bon processeur Intel Celeron N4020 rapide et 4 Go de RAM LPDDR4. De plus, il dispose d’un impressionnant facteur de forme d’écran tactile convertible. En une seconde environ, vous pouvez transformer cet ordinateur portable compact en une tablette tactile puissante et réactive. Ce grand ordinateur portable est un best-seller et il a également une désignation convoitée “Amazon’s Choice” dans la catégorie Chromebook 2-en-1. Ne manquez pas cette chance d’économiser une tonne sur votre achat avec l’une des meilleures offres de Chromebook Acer d’Amazon !

Voici les principaux points à retenir :

L’Acer Chromebook Spin 311 est un formidable ordinateur portable convertible à écran tactile qui répond à tous vos besoins informatiques Il exécute Chrome OS, le système d’exploitation de Google pour ordinateur de bureau et ordinateur portable. presque instantanément – plus d’attente Prend en charge toutes les applications Google que vous connaissez et aimez Vous pouvez modifier, télécharger et convertir des fichiers Microsoft Office dans Google Docs, Sheets et Slides En outre, vous aurez également accès à plus de 2 millions d’applications Android dans le magasin Google Play Profitez de 100 Go d’espace Google Drive en plus du stockage intégré.

