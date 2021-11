SPIN Media lance un salon multimédia axé sur les artistes avec Vertigo

L’application d’écoute sociale s’associe à une société de médias de musique et de divertissement pour créer de nouvelles opportunités promotionnelles uniques qui renforcent les flux d’artistes et les options d’engagement des médias.

L’article suivant provient de Vertigo, un fier partenaire de DMN.

Et si vous pouviez entendre et voir plus de vos artistes préférés que vous découvrez sur SPIN ? Et si à chaque fois que vous le faisiez, cet artiste gagnait un stream sur l’un des principaux services de musique ?

C’est exactement ce que Vertigo a fait en créant un nouvel outil promotionnel pour les artistes et les médias qui se traduit directement par plus de flux et de revenus pour les artistes. Pour mettre cet outil au travail, Vertigo s’est associé à SPIN Media dans un partenariat qui promet de maximiser la puissance des expériences musicales en streaming. En utilisant le système d’amplification de flux de Vertigo et une technologie de synchronisation audio de pointe, la légendaire société de médias musicaux a développé du contenu multimédia autour de l’artiste de couverture d’octobre de SPIN, RÜFÜS DU SOL. SPIN a débuté une interview exclusive avec RÜFÜS DU SOL où le groupe a partagé une profonde introspection de la piste. Vous pouvez voir ce segment dans le SPIN Lounge sur Vertigo.

« La plate-forme de haute technologie de Vertigo et l’accent mis sur une expérience communautaire pour les fans et les artistes sont sans égal », a déclaré le PDG Jimmy Hutcheson. « Nous sommes ravis de travailler avec eux pour amener notre contenu à un nouveau niveau en termes d’engagement des fans et de divertissement. »

Les avantages pour les artistes et les fans sont clairs. Lorsque les auditeurs se synchronisent sur Vertigo, l’application d’écoute sociale, les redevances reviennent aux artistes, chaque fois que quelqu’un visionne ou écoute du contenu. Les utilisateurs peuvent se joindre via leurs comptes Apple Music ou Spotify pour des soirées d’écoute virtuelles ou se connecter avec leurs créateurs préférés dans des salons d’artistes en temps réel. Chaque pièce comptant comme un flux payant unique, les événements hébergés via Vertigo ont un impact exponentiellement plus important sur le flux de revenus d’un artiste que n’importe quel flux en direct statique. « Vertigo amplifie le succès de n’importe quelle expérience musicale », déclare le PDG Daniel Yen. « Non seulement cela comble le fossé physique entre les auditeurs, mais cela augmente les revenus de streaming des musiciens pour rendre les événements intéressants à plusieurs niveaux. »

Comme pour les autres salons d’artistes, le salon de SPIN générera des revenus de streaming pour les artistes, chaque utilisateur écoutant une piste pendant une interview d’artiste. Ces revenus de streaming ne se développeront qu’au fur et à mesure que les mélomanes découvriront les couvertures de leurs artistes préférés au fil du temps. En regardant et en revoyant jeu après jeu, les fans peuvent verser plus de redevances et les artistes peuvent engager une base de fans de plus en plus enthousiaste.

Le nouveau salon Vertigo de SPIN montre les deux plates-formes établissant une nouvelle norme pour la presse musicale, présentant des artistes et leur travail dans des contextes numériques dynamiques.

À propos de Vertigo

Vertigo est une application de musique sociale innovante et gratuite pour iOS et Android, qui rassemble les fans de musique pour écouter simultanément et générer des flux sur Spotify et Apple Music. Toute personne disposant d’un compte Spotify Premium ou Apple Music peut diffuser parfaitement en synchronisation avec son artiste et ses amis préférés.

Vertigo fait partie d’Halogen, une société de studio d’entreprise avec des projets dans le développement d’artistes, l’édition et d’autres domaines de l’industrie musicale.

À propos de SPIN

SPIN est l’un des noms les plus reconnaissables du journalisme musical et de la culture pop. Début 2020, SPIN a lancé une nouvelle génération pour le légendaire groupe de médias, remettant la marque à sa place au centre de l’air du temps culturel. Les récentes couvertures numériques ont présenté certaines des plus grandes stars d’aujourd’hui, telles que Run the Jewels, Machine Gun Kelly et Kehlani, associées à des interviews approfondies, de nouveaux éditoriaux, des produits dérivés, des événements et du contenu vidéo original.