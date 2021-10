Spin-off de « Roseanne » : le mariage et une « institution créée pour opprimer » les femmes

Le spin-off de Roseanne d’ABC The Conners est de retour pour sa quatrième saison, et il ne leur a pas fallu longtemps pour commencer à faire avancer leur programme libéral, même s’il était certes doux pour cette émission. Cette fois, leurs fouilles visaient le christianisme et le mariage, car un pasteur chrétien conseille à un personnage principal de regarder à l’extérieur de l’église pour trouver un chemin d’orientation spirituelle « qui fonctionne pour [her]» et un autre prétend que l’institution du mariage est destinée à « opprimer » les femmes.

L’épisode de mercredi, « Sexe sobre, argenterie en plastique et perte de ma religion », a pour personnage principal Darlene (Sara Gilbert) à la recherche « d’un chemin autour du trou fumant qui [her ex-fiance] laissé à l’intérieur [her] cœur. » Dans l’épisode de la semaine dernière, elle a tenté de trouver cette voie dans une église chrétienne bien qu’elle soit athée. Alors que le pasteur lisait un verset de la Bible, Darlene a soudainement couru hors de l’église.

Il s’avère qu’elle a vu une prière écrite par sa mère décédée Roseanne (Roseanne Barr) dans la Bible de sa mère implorant Dieu de soulager sa douleur physique. Darlene était en colère que la prière n’ait pas été exaucée et que sa mère soit morte d’une overdose d’analgésiques.

Cette semaine, Darlene se rend à l’église pour expliquer au pasteur Phil (Jason Alexander) pourquoi elle s’est enfuie et dit au pasteur qu’elle « cherche toujours un endroit pour trouver des conseils spirituels ».

Ce serait normalement une occasion parfaite pour un bon pasteur chrétien de conduire Darlene au salut par Jésus et d’expliquer qu’il existe un type particulier de paix qui ne peut être trouvé qu’avec le seul vrai Dieu de la Bible. Au lieu de cela, parce qu’il est la version hollywoodienne d’un pasteur, il la laisse complètement tomber, bien qu’Hollywood le décrive comme étant « compréhensif » :

Darlene : Alors, quand j’ai regardé dans la Bible et que j’ai vu ma mère suppliant Dieu d’arrêter sa douleur, j’ai juste – j’ai paniqué, tu sais ? Pasteur Phil : Eh bien, je crois que le cœur de Dieu a été le premier à se briser, mais, en fin de compte, nous sommes responsables de notre propre destin. Je suis désolé pour ta maman. Darlène : Merci. Ouais, c’est juste que… je ne voulais pas que tu penses que je suis parti à cause de toi. Pasteur Phil : Non. Je n’ai jamais eu de coureur auparavant. Je l’ai fait fonctionner pour moi. Quand tu es parti, j’ai dit à la congrégation quand tu es entré, tu ne pouvais pas marcher, alors alléluia ! Darlene : Le vrai miracle, c’est que tu m’as fait entrer à l’église. J’espère qu’ils vous ont offert une carte-cadeau Red Robin ou quelque chose pour ça. Vous savez, je suis toujours à la recherche d’un endroit pour trouver des conseils spirituels. Pasteur Phil : Eh bien, il y a beaucoup de façons de le faire. Ça, euh… Ça ne doit pas être l’église. Darlène : Oh, ouais. Merci de votre compréhension. Je pensais que tu te battrais un peu plus fort pour moi, mais… Pasteur Phil : Ça va prendre du temps, Darlene, pour trouver le chemin qui vous convient.

La prochaine étape de l’agenda libéral est l’institution du mariage. Le veuf de Roseanne, Dan (John Goodman) se remarie et sa fiancée Louise (Katey Sagal) essaie des robes de mariée avec les enfants de Darlene qui seront bientôt ses beaux-petits-enfants. Harris pourrait sans doute être la plus libérale de la famille, ce qui se voit lorsqu’elle prêche que le mariage a été créé pour opprimer les femmes :

Louise : Alors ? Mark : Un tour, s’il vous plaît. D’accord. Continuez à tourner… Jusqu’à ce que la robe s’envole de vous et retourne sur le rack. Louise : Pourquoi ? Qu’est ce qui ne va pas avec ça? Mark : C’est le jour de votre mariage, pas le vendredi soir au « Da club ». Allez classique. Harris : Regardez, Je ne sais même pas pourquoi on fait ça. Les mariages ne sont qu’une arnaque pour obliger les femmes à dépenser de l’argent pour une institution créée pour les opprimer. Louise : Vous savez, vous avez omis le meilleur : toutes les demoiselles d’honneur portent la même robe. Que ressentez-vous d’être opprimé en vert ?

Lorsque Harris essaie sa robe de demoiselle d’honneur, elle dit à Louise : « Je ne l’ai pas mise parce que tu l’as demandé. J’ai mis un sondage sur mon Insta, et apparemment une bande de putes basiques voulait que je perpétue cette stupide tradition. Je trahis toute ma génération en faisant ça.

Elle finit par aimer la robe et son aspect mais essaie de cacher ses sentiments pour ne pas trahir ses convictions libérales.

On a hâte de voir ce que le reste de la saison nous réserve ! #sarcasme

