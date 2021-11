Spin-offs et scissions : examiner les opportunités d’investissement dans une spin-off

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

Souvent, une entreprise crée une nouvelle entreprise indépendante par la vente ou la distribution de nouvelles actions d’une entreprise existante. C’est ce qu’on appelle la scission ou la scission. L’entreprise indépendante obtient des actifs, des employés, de la technologie, de la propriété intellectuelle ou des produits existants de la société mère. Les entreprises dérivées devraient valoir plus en tant qu’entités indépendantes distinctes que dans le cadre d’un conglomérat ou d’une entreprise plus importante. Après la scission, les actionnaires de la société mère reçoivent des actions équivalentes dans la nouvelle société. Ils peuvent ensuite acheter et vendre des actions de l’une ou l’autre société indépendamment. De nombreux investisseurs recherchent un tel événement pour des opportunités d’investissement supérieures.

Performance des investissements dérivés

En Inde, les performances des spin-offs ont été remarquables. L’analyse de SBI Capital de 154 transactions de spin-off au cours de la période 2002-2016 a prouvé que les spin-offs ont surperformé les indices de marché plus larges à travers les cycles de marché. Son étude a montré que les spin-offs généraient un rendement excédentaire moyen de 36 % par rapport aux rendements de Sensex.

Que s’est-il passé lors d’un spin-off ?

Une opportunité rentable se présente souvent lorsqu’une entreprise prometteuse mais de petite taille issue d’une scission d’une société mère de grande taille est cotée et détient une participation institutionnelle résiduelle. Au cours de ses premières semaines et mois de négociation, nous observons souvent des ventes forcées par des institutions qui ne peuvent pas détenir les nouvelles actions dans leurs portefeuilles en raison de certains mandats institutionnels rigides, comme le fait de ne pouvoir investir que dans certains secteurs ou des restrictions sur la capitalisation boursière, et nous se retrouver avec des pertes papier importantes sur notre détention actuelle des actions de la société scindée.

Chaque fois que quelqu’un vend en désespoir de cause, il a tendance à vendre bon marché. En tant qu’acheteur, nous devrions être du côté opposé à de telles transactions dans lesquelles l’autre partie est obligée de liquider des avoirs à n’importe quel prix, quelle que soit la valeur sous-jacente. Ces institutions soumettent les déclarations pertinentes et les informations relatives aux transactions en bloc aux bourses le jour même où ces transactions importantes sont exécutées. Garder une trace de ces dépôts de manière diligente est la clé du succès des investissements dans de telles situations.

Rôle du multiple de valorisation incorrect

Les spin-offs représentent des études de cas en direct sur l’arbitrage temporel, dans lesquelles l’investisseur patient est payé pour simplement attendre et laisser les formalités procédurales suivre leur cours. Certaines des opportunités de scission les plus rentables se présentent lorsque l’entité de conglomérat cotée se négocie à un multiple de valorisation faible. Les entités scindées, cependant, se seraient négociées à un multiple beaucoup plus élevé une fois séparées, ce qui est parfois basé sur des paramètres d’évaluation complètement différents de ceux de l’entité mère actuellement cotée. Avoir une bonne compréhension à la fois des valorisations relatives et des différentes mesures utilisées pour évaluer les différents types d’entreprises sur le marché boursier donne à l’investisseur diligent un avantage significatif dans les spin-offs.

Choisissez les meilleures retombées

Il est courant que l’entité dérivée soit chargée de dettes ou de liquidités. Le chargement de la scission est un moyen pour la société mère de transférer ces actifs et passifs en franchise d’impôt. Les investisseurs doivent comprendre le bilan post-spin-off pour choisir les bonnes spin-offs. Une autre chose importante à rechercher est la participation des initiés. Il est conseillé d’acquérir une bonne compréhension des incitations que la direction a à la performance au sein de la spin-off. La participation des initiés est l’un des domaines clés à rechercher lors de la sélection et du choix entre les retombées.

L’équipe de direction de la société mère est généralement plus intéressée par la gestion d’une entreprise plus importante.

S’ils décident de déménager dans une plus petite entreprise dans laquelle ils reçoivent une saine rémunération à base d’actions, les investisseurs devraient certainement creuser plus loin. Une bonne spin-off est comme une opportunité d’investissement précédemment cachée qui est créée ou révélée pour les investisseurs. Cela signifie qu’une grande entreprise ou une action statistiquement bon marché est découverte à la suite de la scission.

Nous devons toujours étudier et évaluer comment la société mère et l’entreprise dérivée s’occuperont de la transaction d’essaimage. En effet, l’opportunité post-spin-off peut ne pas résider exclusivement dans l’entité scindée. En tant qu’investisseurs, nous avons la possibilité de prendre une position dans la société mère, la spin-off ou les deux, selon la ligne de conduite la plus rentable.

Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics

