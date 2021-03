SPIN Safe lance un nouveau navigateur axé K-12 pour iOS avec intégration Jamf pour le filtrage sur l’appareil

L’un des défis auxquels les écoles sont confrontées avec iOS est le filtrage Web. Il existe plusieurs façons de filtrer le trafic Web à la recherche de contenu inapproprié, mais bon nombre d’entre elles nécessitent une expertise informatique que les petites écoles peuvent ne pas avoir. Apple inclut un filtre Web avec iOS qui peut être contrôlé par un système de gestion d’appareils mobiles, mais c’est une boîte noire en termes de ce qui est bloqué par rapport à ce qui ne l’est pas. SPIN Safe Browser est maintenant disponible en «édition scolaire» sans achats intégrés et AppConfig contrôlable de Jamf.

Avec la nouvelle option Jamf AppConfig, SPIN Safe Browser vous offre un certain nombre de nouvelles options de contrôle, et si vos appareils exécutent iOS 14, il peut être défini comme navigateur par défaut. Avant iOS 14, l’utilisation d’un navigateur alternatif tout en bloquant Safari aurait interrompu la possibilité d’ouvrir des liens à partir d’autres applications. Si vous définissez SPIN Safe Browser par défaut, tous les liens s’ouvriront normalement pendant le filtrage. À l’aide d’un utilitaire AppConfig compatible MDM, les administrateurs informatiques peuvent personnaliser le filtrage en fonction de leurs besoins.

Modifier les filtres de contenu Définir la liste des sites Web bloqués Définir la liste des sites Web autorisés Déployer les signets Définir et appliquer le site Web de la page d’accueil Définir et appliquer le nouveau comportement des onglets



L’application bloque automatiquement le contenu inapproprié ou réservé aux adultes et applique des filtres de recherche sécurisée sur le Web et les images pour les principaux moteurs de recherche. SPIN Safe Browser fonctionne sur le réseau de l’école ainsi que sur les environnements d’apprentissage virtuels sans aucun ajustement sur les paramètres du réseau domestique. Lorsque les utilisateurs utilisent l’application SPIN Safe Browser, tout le trafic Web est filtré par le service de filtrage de SPIN.

Les catégories principales que filtre SPIN Safe Browser sont:

Sujets au mauvais contenu (sites Web qui sont normalement bons mais peuvent contenir du contenu sexuel ou inapproprié) Pornographie et contenu pour adultes Nudité Moteurs de recherche dangereux Partage de fichiers / sites peer-to-peer Sites VPN et proxy

SPIN Safe Browser coûte 19,99 $, mais les écoles et les entreprises qui achètent 20 exemplaires ou plus via Apple School Manager ou Apple Business Manager bénéficieront d’une réduction de 50% sur les licences en volume. Jamf a également récemment publié un nouveau billet de blog sur l’intégration. Bien sûr, l’application fonctionne également très bien pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent un peu plus de contrôle sur ce que leurs enfants peuvent voir.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: