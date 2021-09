Spindle est un Zelda-Like où vous jouez le rôle de la mort… et d’un cochon

Mettre à jour: La campagne Kickstarter de Spindle s’est terminée avec un total de 59 091 € promis. Le jeu a déjà été confirmé comme arrivant sur Switch.

Voici la mise à jour publiée par le développeur :

Terminé! Ce furent 32 jours très excitants. Nous avons eu toutes les émotions que vous pouvez avoir dans une campagne Kickstarter. La joie sans fin le premier jour où nous avons collecté plus de 9 000 €. Les doutes quant à savoir si nous y arriverons même à l’époque où nous ne pouvions même pas collecter 300 € par jour. Et puis les deux derniers jours nous ont fait franchir la limite magique des 55 000€ ! Au total, nous avons pu collecter plus de 59 000 € avec votre aide. Cela signifie que nous recevrons environ 53 000€. La prochaine étape est probablement le conseiller fiscal. Parce que bien sûr, nous devons payer des impôts sur cet argent. Mais le moins possible ! Après tant d’années et le Kickstarter épuisant, nous voulons profiter du mois de septembre pour nous détendre. Ensuite, la planification peut commencer !

Histoire originale [Thu 29th Jul, 2021 16:00 BST]: Il est assez facile de monter à bord avec des jeux qui suivent les règles éprouvées et fiables Zelda formule basée sur ce simple fait, mais et si nous vous disions qu’il y avait un Zelda-like qui vous permet de jouer à la fois comme la mort et un cochon. Vous êtes déjà vendu, non ?

Broche est une aventure-action “à l’ancienne Zelda-esque” qui espère obtenir un lancement sur Switch; la petite équipe de développeurs à l’origine du projet a lancé une campagne Kickstarter pour les aider dans la création du jeu. Ils recherchent 55 000 € au total, ce qui aidera à pousser l’équipe au-delà de la ligne et à publier le jeu sur Steam et, éventuellement, sur Switch aussi.

Comme on peut s’y attendre de n’importe quel type Zelda, le jeu vous propose de combattre des ennemis, de résoudre des énigmes et d’explorer des donjons. êtes intéressé.

“Dans Spindle, vous êtes la nouvelle Mort, et avec un cochon comme compagnon, vous êtes à la recherche de la raison pour laquelle personne dans ce monde ne peut plus mourir. Libérez le monde du chaos avant qu’il ne soit trop tard ! Vous explorerez des donjons de puzzle classiques, rechercherez vos capacités perdues, combattrez des boss difficiles et, mieux encore, le cochon est également jouable !”

Même la mort aime passer du temps à faire des quêtes secondaires de pêche RPG. C’est la chose faite.

Il semble certainement qu’il ait du potentiel, alors assurez-vous de consulter le Kickstarter pour en savoir plus sur la création du projet et promettez votre soutien si vous êtes un fan.

Avant de partir, cependant, n’hésitez pas à partager également vos réflexions sur celui-ci avec nous dans les commentaires ci-dessous.