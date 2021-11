SpinLaunch achève le premier lancement de fusée sans carburant, comment fait-il ? | La vie

La nouvelle course à l’espace est passionnante, mais elle doit surmonter un problème : celui de la pollution.

Nous avons tous apprécié ces mois avec le lancement de les spectaculaires fusées spatiales de SpaceX et Blue Origin.

Ils franchissent des jalons et si tout se passe bien, ils ramèneront l’humanité sur la Lune. Mais sa consommation de carburant est brutale. Ils sont très polluants.

Les Saturne V, qui a amené les premiers humains sur la Lune, n’a utilisé rien de moins que 2 006 750 litres de carburant, et 1 780 280 litres d’oxygène liquide. Les Faucon 9 de SpaceX consomme beaucoup moins, 287 320 litresMais c’est quand même énorme, avec toute la pollution qui y est associée.

Est-il possible de lancer une fusée dans l’espace sans utiliser de carburant ? Il a été essayé pendant des années, sans succès. Mais la société Lancer Spin Il pense avoir trouvé la solution.

Le 22 octobre, il a effectué le premier lancement d’essai avec son Accélérateur suborbital, pensé pour lancer des fusées jusqu’à 200 Kilos près de l’orbite terrestre, sans utiliser de carburant et avec zéro émission.

Comme on peut le voir dans cette vidéo, le lancement a été un succès : la fusée a été lancée dans l’espace à une vitesse de 8 000 km/h, bien que nous ne sachions pas à quelle hauteur il est monté :

Comment est-il possible de lancer une fusée sans carburant dans l’espace ? La force nécessaire pour vaincre la gravité terrestre est immense.

avec curiosité Lancer Spin utilise une technique similaire à l’une des premières inventions de l’Humanité : la fronde.

Faire tourner la fusée à l’intérieur de l’accélérateur suborbital (c’est pourquoi il a une forme sphérique) à 8 000 km/h, lorsqu’il s’échappe par l’ouverture supérieure l’énergie cinétique générée le propulse vers l’orbite terrestre, sans avoir besoin de carburant.

L’accélérateur utilise des moteurs électriques, il s’agit donc de un système de lancement à zéro émission.

Logiquement, un humain ne peut pas supporter cette vitesse de rotation au sein de l’accélérateur, c’est pourquoi il est conçu pour mettre des satellites en orbite.

Avec ce premier lancement, SpinLaunch prouve que sa technologie est viable. Ils vont l’appliquer à la construction du Accélérateur de masse orbitale L100, beaucoup plus gros, et capable de mettre des satellites en orbite :

Ils espèrent réaliser votre première mission commerciale en 2024.

Lancer Spin a testé avec des satellites robustes, construits pour résister aux girations avec des accélérations jusqu’à 10 000 G, et a prouvé qu’ils résistent parfaitement à la vitesse de rotation requise par l’accélérateur orbital pour fonctionner.

Nous leur souhaitons tout le succès du monde, car s’ils atteignent leur objectif de mettre des satellites en orbite à zéro émission, ce serait un grand pas dans l’évolution des lancements spatiaux.