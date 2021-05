Spiral Cast: où vous avez vu les acteurs avant

Zoie Palmer – Kara Boswick

Assumer le rôle de Kara Boswick dans Spiral est Zoie Palmer, qui, bien qu’elle n’ait pas eu une tonne d’apparitions au cinéma tout au long de sa carrière, s’est avérée être une actrice accomplie dans le domaine de la télévision. Un élément de la série dramatique surnaturelle canadienne Lost Girl tout au long de sa série de 2010 à 2015, Palmer a continué à apparaître sur tout, de Murdoch Mysteries à Dark Matter où elle est apparue dans 39 épisodes de 2015 à 2017.

Plus récemment, Zoie Palmer a joué de petits rôles dans des épisodes de Taken, Ransom et, plus récemment, Wynonna Earp en 2021. Ses crédits de film incluent Godsend, Devil et Cold Blooded.