Spiral Director explique pourquoi le film de Chris Rock n’a pas de personnages emblématiques comme la marionnette de Jigsaw

Darren Lynn Bousman a réalisé Saw II, Saw III et Saw IV, il n’est donc certainement pas étranger à la franchise, et très probablement la meilleure personne pour diriger une nouvelle entrée dans la série. Cependant, le plan ici n’était pas de plonger quelqu’un dans les traditions de la franchise. Bousman a déclaré à Radio Times que le manque flagrant de références à la franchise faisait partie du plan, car ce film n’est pas censé être Saw IX, mais quelque chose de différent, c’est pourquoi nous ne voyons pas d’éléments d’autres films, comme Billy the Puppet, dans le nouveau film. Selon le réalisateur …